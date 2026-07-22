Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto, è stato protagonista della serata inaugurale del festival Il Libro Possibile a Vieste il 21 luglio 2026. Il suo intervento ha posto al centro il valore del dialogo e la condanna di ogni preclusione della parola. “Sono venuto qui perché condivido l'orientamento generale del festival che è quello di non negare a nessuno la parola”, ha dichiarato Santoro. “Io sostengo fortemente che è fascismo proibire la parola a qualcuno. Dico che è sempre possibile il dialogo, è possibile che ci sia un arricchimento”.

L'incontro si è svolto nel contesto del tema dominante della serata, il “Discorso per la pace dal Mediterraneo al mondo”. Santoro ha commentato le polemiche relative alla partecipazione dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, contestata anche dall'arcivescovo della diocesi di Manfredonia‑Vieste‑San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone. La serata ha visto Santoro dialogare in videocollegamento con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.

Il valore del dialogo e l'appello all'umanità

Santoro ha ribadito l'importanza di un confronto aperto e costruttivo. “Ci vuole qualcosa che offra una speranza più grande”, ha affermato. “Se mettiamo tutto sul livello del prevalere nella politica il disastro aumenta, se invece c’è una base di dialogo umano allora si apre il cuore alle fragilità.

Pensiamo ai popoli di Gaza, ai popoli di tutto il mondo, ai migranti. Allora si spalanca l'orizzonte, che è poi l'obiettivo del cardinal Pizzaballa”.

Il cardinale Pizzaballa, da Gerusalemme, ha richiamato il celebre “Discorso all’umanità” di Charlie Chaplin, ricordando come “tutti lo abbiamo ascoltato almeno una volta nella vita. Ci ricorda, soprattutto in questo nostro contesto, la necessità di custodire l'umanità in tutte le situazioni e di non permettere a nessuno di rubarci il desiderio di salvare l'umanità e noi stessi, nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni”. Santoro ha concluso citando Chaplin: “Diceva ‘l’umano al primo posto, la tenerezza più che la macchina’”.

Il Libro Possibile: un festival per il confronto

Il festival Il Libro Possibile, alla sua venticinquesima edizione, anima Vieste dal 21 al 25 luglio 2026. L'evento propone un ricco cartellone di incontri e dibattiti, incentrati sul dialogo e la riflessione sulle questioni più pressanti del presente. Ospitato in piazza Marina Piccola, il festival si ispira al “Discorso all’Umanità” di Charlie Chaplin, lanciando un “Discorso per la pace dal Mediterraneo al mondo”. L'appello al confronto si estende simbolicamente dalla città garganica alla Terra Santa. Tra gli ospiti di spicco figurano lo scrittore britannico Geoff Dyer, che presenta per la prima volta in Italia la sua opera 'Compiti a casa', ed Eshkol Nevo, tra i nomi più attesi del programma.