La cultura come capitale pubblico, materiale e immateriale, da misurare, programmare e preservare: questo il messaggio chiave della lectio magistralis di Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato. L'evento, intitolato "Cultura è Visione: bilanci, patrimonio e prospettive", si è tenuto il 3 luglio 2026 a Napoli presso la Fondazione Banco di Napoli. Ha rappresentato il secondo appuntamento dei Dialoghi di Federculture e la prima tappa del ciclo nel Sud Italia, offrendo una profonda riflessione sul valore strategico della cultura e sulla necessità di strumenti adeguati per la sua gestione nel tempo.

La cultura oltre la spesa: un laboratorio per il Paese

Nel suo intervento, Daria Perrotta ha enfaticamente dichiarato che la cultura non può essere considerata solo una voce di spesa o valutata esclusivamente tramite ricavi, biglietti venduti e flussi turistici. Ha ribadito che essa è capitale pubblico e, come tale, richiede strumenti specifici di misurazione, programmazione e cura. La Ragioniera Generale dello Stato ha inoltre evidenziato come il patrimonio culturale italiano, simbolo inconfondibile del Paese, debba diventare un laboratorio di sperimentazione amministrativa, organizzativa e finanziaria. Ha rimarcato l'importanza cruciale di rafforzare la manutenzione programmata per garantirne la conservazione e la valorizzazione.

Istituzioni unite per la cultura nelle politiche pubbliche

L’incontro ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha sottolineato che parlare di cultura significa parlare di comunità, democrazia, diritti e opportunità. Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania, ha evidenziato la necessità di normative chiare, aggiornate e rispondenti ai bisogni del territorio. Francesco Spano, direttore di Federculture, ha ribadito che la cultura deve essere parte integrante delle politiche pubbliche, non un comparto separato. Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli, ha definito la cultura un valore aggiunto capace di favorire coesione sociale, cooperazione e sviluppo.

Federculture nel Mezzogiorno: Napoli "osservatorio privilegiato"

L'appuntamento di Napoli riveste un significato particolare, essendo la prima volta che Federculture porta il ciclo "I Dialoghi" nel Mezzogiorno. La scelta di Napoli e della Campania come osservatorio privilegiato per le politiche culturali nazionali è strategica. Questi territori, ricchi di patrimonio storico, artistico e sociale, sono considerati un terreno fertile per il confronto su sviluppo e coesione, in linea con la missione di Federculture di promuovere la cultura come motore di crescita e inclusione.