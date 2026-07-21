La partecipazione culturale degli italiani ha registrato una significativa crescita nel 2025, consolidando la ripresa dopo gli anni della pandemia. Il 22° Rapporto Annuale Federculture, presentato il 21 luglio 2026 al Ministero della Cultura, evidenzia come quasi una persona su due abbia frequentato il cinema, raggiungendo il 48,2% della popolazione. Un aumento notevole si osserva anche nelle visite a musei e mostre, passate dal 33,6% al 35,8%. Anche il teatro ha visto un coinvolgimento del 24,3% della popolazione, mentre crescono le presenze ai concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, a conferma di una domanda stabilizzata per le esperienze culturali dal vivo.

Questa accelerazione è trainata in particolare dalla fascia più giovane della popolazione: oltre il 77% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni frequenta il cinema almeno una volta all’anno, e la loro partecipazione a concerti e altre forme di intrattenimento rimane elevata. Nonostante questi dati positivi, il rapporto sottolinea la persistenza di diseguaglianze territoriali. Nel Nord-Ovest, oltre il 40% della popolazione visita musei e mostre, una quota che nel Mezzogiorno si ferma intorno al 26%. Simili divari si riscontrano nella lettura, con il 47,8% della popolazione del Nord che legge almeno un libro, contro il 29,5% del Sud.

Spesa culturale e confronto europeo: un quadro disomogeneo

Il Rapporto Federculture analizza anche la spesa delle famiglie italiane per ricreazione, sport e cultura, che nel 2024 è salita a circa 105 euro al mese, con un incremento del 3,1% rispetto al 2023.

Tuttavia, questo aumento non compensa l’effetto dell’inflazione, e il potere d’acquisto resta inferiore ai livelli del 2019. Le differenze regionali nella spesa sono marcate: in Trentino-Alto Adige, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna si superano i 130 euro mensili, mentre in Puglia e Calabria la cifra si attesta poco sopra i 40 euro. Questi dati hanno ricadute dirette sulle opportunità di accesso alla cultura nelle diverse aree del Paese.

A livello europeo, il confronto evidenzia come nel 2022 solo il 36,9% degli italiani abbia partecipato ad attività culturali come cinema, spettacoli dal vivo e visite a siti culturali. Questa percentuale è significativamente inferiore rispetto a paesi come Danimarca, Lussemburgo e Norvegia, dove la partecipazione supera il 70%.

Il documento evidenzia inoltre il ruolo crescente della cultura nelle politiche di trasformazione urbana, con una parte significativa dei progetti di rigenerazione urbana finanziati dal PNRR che include una componente culturale diretta.

La cultura come motore di rigenerazione urbana: il focus del Rapporto

Il 22° Rapporto Annuale Federculture, dedicato quest’anno al ruolo della cultura nella trasformazione dei territori, è stato presentato presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza del Ministro Alessandro Giuli. L’analisi dei programmi finanziati dal PNRR rivela che circa il 17% degli oltre 2.000 progetti di rigenerazione urbana prevede una componente culturale. Questo dato conferma la centralità della cultura nelle strategie di recupero e sviluppo del tessuto urbano italiano. Il documento offre un quadro aggiornato del sistema culturale nazionale attraverso dati, testimonianze degli operatori e casi di studio, fornendo una panoramica completa delle dinamiche in atto.