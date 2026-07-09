Il Federico Campanello Quartet si è aggiudicato la tredicesima edizione del Conad Jazz Contest, il prestigioso concorso dedicato ai giovani musicisti jazz, promosso da Conad in collaborazione con Umbria Jazz. La vittoria è stata annunciata il 9 luglio 2026, durante una diretta radiofonica dallo studio mobile di Radio Monte Carlo, in un evento che ha visto la partecipazione di un folto pubblico e di tutte le band finaliste. La formazione è stata premiata per la sua “proposta ben costruita e linguisticamente matura”, come sottolineato dalla giuria artistica presieduta da Stefano Bragatto, direttore di Radio Monte Carlo.

Il quartetto vincitore è composto da Gabriel Marciano al sassofono contralto, Niccolò Monterizzi alla tromba, Federico Campanello al contrabbasso ed Elisabetta Saviano alla batteria. Come riconoscimento per il loro talento, la band riceverà un premio di 5 mila euro, destinato a supportare la loro carriera artistica. Oltre al contributo economico, il Federico Campanello Quartet intraprenderà un tour sui più importanti palchi jazz italiani, beneficiando di un'ampia promozione sui canali social ufficiali del Contest per l'intero anno. Sarà inoltre curata la distribuzione di un Ep (extended play) da parte di Universal Music Italia. Il progetto musicale del quartetto si distingue per le sue profonde radici nella tradizione del jazz americano, traendo ispirazione da maestri come Ornette Coleman, Sonny Rollins e Mark Turner, e rielaborandone il linguaggio attraverso la sensibilità e le diverse esperienze artistiche dei musicisti europei che lo compongono.

Il percorso dei finalisti e le esibizioni a Umbria Jazz

Le dieci band finaliste del Conad Jazz Contest si sono esibite dal vivo nei giorni 6, 7 e 8 luglio sul 'Conad stage' di Umbria Jazz, allestito presso i Giardini Carducci di Perugia. Queste performance hanno rappresentato un momento culminante all'interno di una delle manifestazioni più significative a livello mondiale per il genere jazz. Tra le formazioni in gara spiccava anche il quintetto Parallel 40, guidato dal chitarrista ferrarese Giovanni Campagnoli. Per Campagnoli, la partecipazione a Umbria Jazz ha avuto un significato particolarmente emozionante, rappresentando un “grande onore” e un vero e proprio ritorno alle origini, dato che frequentava il festival fin da bambino con i suoi genitori.

Il suo percorso musicale è iniziato a Ferrara, e il gruppo Parallel 40 ha preso forma a Barcellona. Il livello artistico dei finalisti è stato unanimemente riconosciuto come estremamente elevato, con progetti capaci di fondere sapientemente la tradizione con l'innovazione nel panorama jazzistico contemporaneo europeo.

Prossimi impegni e riconoscimenti speciali

Gli impegni del Federico Campanello Quartet, in qualità di vincitori del Conad Jazz Contest 2026, si preannunciano ricchi e prestigiosi. Il loro tour inizierà con un'esibizione sul palco del Jazz Italiano per l’Aquila (5 e 6 settembre 2026), per poi proseguire con la partecipazione a Umbria Jazz Winter #33 a Orvieto (dal 30 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027).

La band toccherà poi i jazz club più rinomati d'Italia, concludendo questo intenso periodo con un'esibizione al Welcome Back Tony Scott di Salemi nell'estate del 2027. Oltre al premio principale, è stato assegnato un riconoscimento speciale: il titolo di musicista più promettente dell'edizione 2026 del Conad Jazz Contest è andato ad Alberto Bonora, membro della formazione Frame. Bonora si è così aggiudicato un'importante opportunità: un posto alla Berklee Summer School presso le Umbria Jazz Clinics 2027.