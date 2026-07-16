Un grande evento attende l'Emilia-Romagna: i Testimoni di Geova si apprestano a tenere il loro congresso di tre giorni intitolato “Felici per sempre”. L'appuntamento principale è fissato a Bologna, presso il quartiere fieristico, dal 24 al 26 luglio, dove sono attese circa 13.000 persone provenienti dall'Emilia. Contemporaneamente, il Palacongressi di Rimini sarà la sede di ulteriori incontri, che si svolgeranno nell'arco di due fine settimana a partire dal 17 luglio, richiamando una previsione di circa 14.000 partecipanti dalle regioni di Romagna e Marche.

L'accesso a entrambi gli eventi è completamente gratuito, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare.

Il Tema del Congresso e le Aspettative

Carmelo Di Pietro, portavoce locale della congregazione dei Testimoni di Geova, ha fornito dettagli sul cuore dell'evento, dichiarando che il tema del congresso di quest'anno è specificamente ideato per mostrare come sia possibile trovare la felicità e preservarla efficacemente nel tempo. I partecipanti, ha spiegato, avranno l'occasione di scoprire che la vera gioia non è effimera, ma nasce dall'avere una speranza concreta per il futuro. Questo appuntamento si inserisce in un calendario più ampio di eventi simili, organizzati con lo stesso programma e contenuti in numerose altre località, sia sul territorio italiano che a livello internazionale.

Un Evento dalla Portata Globale

La risonanza del congresso “Felici per sempre” non si limiterà al territorio italiano. Nel corso dell'anno, infatti, i medesimi contenuti e il programma saranno proposti in occasione di ben 19 congressi internazionali. Questi significativi appuntamenti si terranno in diverse nazioni, tra cui il Portogallo, il Sudafrica e la Thailandia, e sono destinati ad attrarre migliaia di delegati provenienti da ogni angolo del mondo. L'ampia iniziativa ha l'obiettivo di promuovere i valori fondamentali della congregazione e di favorire attivamente la partecipazione di membri e simpatizzanti su scala globale, consolidando la loro unione.

I Testimoni di Geova costituiscono una congregazione religiosa di matrice cristiana, caratterizzata da una presenza consolidata e significativa sia in Italia che in numerosi altri paesi a livello globale.

L'organizzazione si impegna attivamente nella promozione di incontri pubblici e congressi periodici, considerati strumenti essenziali per l'approfondimento dei temi biblici e per rafforzare la coesione tra i propri membri. Eventi di tale portata, come quelli in programma a Bologna e Rimini, rappresentano momenti cruciali di aggregazione e di profondo arricchimento spirituale per tutti i partecipanti, offrendo occasioni di riflessione e condivisione.