L'alta moda di Maria Grazia Chiuri per Fendi ha debuttato a Roma, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Gnamc). L'evento ha coinciso con l'inaugurazione della mostra “After - Un percorso di lavoro - Fendi/Karl Lagerfeld 1985”, curata da Maria Luisa Frisa e riproposta da Chiuri. Questa esposizione, già ospitata dalla Gnamc nel 1985, celebrava i primi vent'anni della collaborazione tra Fendi e Karl Lagerfeld, un sodalizio iniziato nel 1965 e durato fino alla scomparsa dello stilista nel 2019. L'originale mostra del 1985 segnò anche la prima volta che un brand di pellicce entrava in un museo italiano, suscitando allora polemiche.

La mostra, aperta al pubblico dal 10 luglio al 25 ottobre, ripercorre il processo creativo di una collezione: dall'idea tematica ai bozzetti, dai teli prova alla realizzazione dei capi finiti. Protagoniste sono le pellicce d'archivio, che scorrono su binari rotanti come su un palcoscenico teatrale. Maria Grazia Chiuri ha motivato la scelta di Roma, sua città natale e fonte d'ispirazione. Qui ha svolto l'apprendistato presso le Sorelle Fendi, imparando la lavorazione delle materie, il riuso degli scarti e la sperimentazione, spinta dalla loro visione proiettata nel futuro.

La collezione couture: desiderio, libertà e materiali innovativi

Chiuri ha rassicurato che per le pellicce vengono utilizzati solo capi di magazzino, vecchi o scarti, resi preziosi, leggeri e sensuali dalle lavorazioni Fendi.

La collezione couture si interroga sul desiderio e sulla sensualità, esprimendo libertà ed erotismo. Gli abiti assecondano il corpo, senza costrizioni, scivolando leggeri. Si notano chiffon a intarsi a righe in bianco e nero e la forma kimono, “quella classica della maison Fendi”, per giacche e soprabiti, a dichiarare un modo di vestire fluido. L'abito scolpisce il corpo tramite il drappeggio, senza corsetto.

La creatività emerge dal dialogo tra gli atelier: la pelliccia è una piuma, con righe bianche e nere trattenute dal tulle. Il tulle struttura anche mantelli e cappe, tracciati da arabeschi che diventano foglie, piume, fiori di pelle, pelliccia o tessuto. Per gli uomini, capi che fungono da coperta, capanna o poncho.

La pelle traccia labirinti sul bianco di un cappotto double in cachemire. L'immagine di libertà innocente ed erotica, evocata dal fashion film “Histoire d’eau” di Jacques De Bascher (commissionato da Karl Lagerfeld nel 1977 per la sua prima collezione ready-to-wear Fendi), ha ispirato la passerella. Il parterre del fashion show ha visto la presenza di Sarah Jessica Parker, Jessica Alba, Victoria Luengo, Rodrigo Sorogoyen, Monica Bellucci, Valeria Bruni Tedeschi, Luca Marinelli, Valeria Golino, Alice Rohrwacher e Pietro Castellitto.

Fendi e Roma: un legame indissolubile tra moda e arte

Con questa sfilata e la mostra su Lagerfeld, Fendi riafferma il suo profondo legame con la città di Roma e le sue istituzioni culturali.

La Gnamc ospita per la terza volta un evento couture Fendi, dopo le sfilate alla Fontana di Trevi (2016) e al Tempio di Venere (2019). Maria Grazia Chiuri, dopo l'esperienza da direttrice creativa di Dior, ha voluto riportare il savoir-faire della maison nella cornice capitolina. Il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio romano, con il restauro del Teatro della Cometa e la scelta di Villa Albani Torlonia per precedenti collezioni, sottolinea come a Roma moda e arte si fondano in un dialogo continuo tra tradizione, creatività contemporanea e memoria della maison.

La mostra “After - Un percorso di lavoro - Fendi/Karl Lagerfeld 1985” testimonia un momento fondamentale per la storia della moda italiana: la sua prima edizione nel 1985 segnò il debutto di un marchio di pellicceria in un museo italiano, episodio che allora generò dibattito e che oggi viene riletto come esempio di ricerca stilistica e sperimentazione sui materiali.