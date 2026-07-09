La prima collezione Fendi Couture di Maria Grazia Chiuri ha debuttato a Roma il 9 luglio 2026, presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC). L'evento ha segnato l'esordio della stilista alla direzione creativa couture e ha inaugurato una mostra omaggio al sodalizio tra Fendi e Karl Lagerfeld (1965-2019).

La rassegna "After - Un percorso di lavoro - Fendi/Karl Lagerfeld 1985", curata da Maria Luisa Frisa, ripropone la storica esposizione del 1985, originariamente organizzata da Chiuri alla stessa galleria. Celebrava i vent'anni della collaborazione Fendi-Lagerfeld e fu la prima volta che un marchio di pellicceria fu ospitato in un museo italiano, generando discussioni.

Percorso espositivo

Aperta dal 10 luglio al 25 ottobre 2026, la mostra illustra le fasi di creazione di una collezione: dagli spunti tematici ai bozzetti, dai prototipi ("teli prova") ai capi finiti. Le pellicce d'archivio, su binari rotanti come un palcoscenico, evidenziano la tradizione artigianale e la sperimentazione di Fendi, valori appresi da Chiuri con le Sorelle Fendi.

In conferenza stampa, Maria Grazia Chiuri ha motivato la scelta di Roma: "È stato naturale sfilare a Roma con la mia prima collezione di alta moda per Fendi. Roma è la mia città. Stando lontana l'ho apprezzata di più. Certo la capitale ha una storia direi ingombrante, ma è qui che trovo ispirazione ed è in questa città che ho fatto il mio apprendistato, proprio dalle Sorelle Fendi.

Da loro ho imparato tutto, dal lavorare tutte le materie, pellicce, pelli, cachemire, seta, al riutilizzare gli scarti, ma soprattutto a sperimentare con grande libertà. Loro mi spronavano proprio in questo perché erano sempre proiettate nel futuro."

La GNAMC e Fendi

La GNAMC di Roma, fondata nel 1883, è tra i musei più significativi in Italia per l'arte moderna e contemporanea. È luogo di dialogo tra le arti (design e moda). La collaborazione del 1985 tra il museo, Fendi e Lagerfeld fu una tappa fondamentale. L'iniziativa attuale rinnova questo connubio, celebrando l'influenza di Lagerfeld e riaffermando la capacità della maison di promuovere il dialogo tra creatività sartoriale e ricerca artistica.

Dopo l'esperienza come direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri torna a Roma per una nuova sfida professionale, nel luogo dei suoi esordi. L'evento rilegge il patrimonio creativo di Fendi e le sue evoluzioni, proiettando la maison verso un futuro di innovazione, in continuità con passato e storia della capitale.