L'edizione 2026 di Umbria Jazz, conclusasi a Perugia, ha superato ogni previsione, come dichiarato dalla sindaca Vittoria Ferdinandi. Durante la conferenza stampa finale, Ferdinandi ha evidenziato come il festival abbia registrato un successo straordinario, con oltre 46 mila biglietti venduti. Tuttavia, ha sottolineato che i numeri da soli non bastano a descrivere l'impatto e il valore generato dalla manifestazione.

La sindaca ha rimarcato la capacità di Umbria Jazz di rinnovarsi costantemente senza mai perdere la propria identità, definendolo un "piccolo miracolo" che si ripete ogni anno.

Questo risultato è stato attribuito alla visione artistica di Carlo Pagnotta e all'impegno di una squadra che, guardando alla contemporaneità, mantiene il festival sempre vivo, innovativo e capace di sorprendere il pubblico.

I Momenti Salienti e la Partecipazione Record del Festival

L'edizione 2026 è stata caratterizzata da una partecipazione eccezionale e da serate memorabili con artisti di calibro internazionale. Tra gli eventi più significativi, Ferdinandi ha menzionato l'esplosiva performance di Zucchero all’Arena Santa Giuliana, che ha coinvolto il pubblico per tre ore di musica intensa. Il festival ha inoltre dimostrato un forte impegno verso le nuove generazioni, coinvolgendo oltre settecento bambini nel progetto Umbria Jazz Kids, svoltosi ai Giardini Carducci, sottolineando l'importanza dell'educazione musicale.

Ferdinandi ha enfatizzato il profondo valore sociale e culturale di Umbria Jazz, descrivendolo come un'occasione che promuove l'incontro, la contaminazione culturale e l'ascolto reciproco. Ha aggiunto che, in un'epoca segnata da conflitti, investire nella musica e nei giovani significa affermare con forza che la diversità è una ricchezza e che il linguaggio universale della musica può essere un potente strumento di pace, veicolando un messaggio "profondamente politico nel senso più alto del termine".

Omaggio ai Giganti del Jazz e Artisti di Rilievo

L'edizione 2026 di Umbria Jazz ha reso un tributo speciale a una ricorrenza storica per la musica mondiale: il centenario della nascita di due figure rivoluzionarie del jazz, Miles Davis e John Coltrane.

Il 6 luglio, l'Arena Santa Giuliana è stata teatro di una serata dedicata a questi maestri. La prima parte ha visto esibirsi il Charles Lloyd Quartet, guidato dal leggendario sassofonista Charles Lloyd, insignito di una laurea honoris causa dal Berklee College of Music. Lloyd è stato affiancato da Gerald Clayton al pianoforte, Harish Raghavan al contrabbasso e Kweku Sumbry alla batteria.

La seconda parte della serata è stata animata dal progetto speciale Miles/Coltrane Centennial Celebration, che ha visto protagonisti il trombettista Terence Blanchard e il sassofonista Ravi Coltrane, figlio del leggendario John Coltrane. Accompagnati da un ensemble contemporaneo composto da Charles Altura (chitarra), Tom Oren (pianoforte), David Ginyard Jr.

(basso elettrico) e Jaylen Petinaud (batteria), hanno offerto un dialogo musicale che ha intrecciato storia, talento e l'eredità artistica dei due giganti. L'evento ha confermato come Umbria Jazz sia un crocevia dove la storia della musica si fonde con il presente, trasformando ogni esibizione in un'emozione senza tempo.