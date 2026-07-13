Il Ferrara Buskers Festival, l'acclamata manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada, si prepara a trasformare il centro storico di Ferrara in un vibrante palcoscenico a cielo aperto. L'edizione 2026, la cui presentazione ha svelato i dettagli del ricco programma, si terrà dal 21 al 30 agosto e sarà caratterizzata da un affascinante sguardo verso l'Oriente, con un focus particolare sulle espressioni artistiche di Cina, Corea e Giappone.

Questo evento di risonanza mondiale, che ogni anno attira centinaia di artisti e un vasto pubblico da ogni angolo del globo, promette un'esperienza immersiva tra suoni, colori e culture diverse.

Il direttore artistico, Stefano Bottoni, ha sottolineato come il festival «sarà una festa di suoni, colori e culture, con l'Oriente protagonista di spettacoli e performance», evidenziando l'intento di creare un ponte tra le tradizioni artistiche orientali e il pubblico occidentale.

Un programma ricco di novità e suggestioni orientali

L'edizione 2026 del Ferrara Buskers Festival si aprirà ufficialmente il 21 agosto, animando le principali vie e piazze della città estense fino al 30 agosto. Tra le novità più attese, spicca la significativa presenza di gruppi e solisti provenienti da Cina, Corea e Giappone. Questi artisti porteranno in scena un repertorio che spazia dalle tradizioni millenarie alle più innovative espressioni contemporanee, offrendo al pubblico un'occasione unica per scoprire la ricchezza e la diversità delle culture asiatiche.

Il programma giornaliero prevede un'ampia varietà di spettacoli, con musicisti, giocolieri, acrobati e performer che si esibiranno in contemporanea in diversi punti della città. L'obiettivo primario degli organizzatori è favorire l'incontro e il dialogo tra culture differenti attraverso il linguaggio universale della musica e delle arti di strada. Oltre alle performance, la manifestazione offrirà anche un calendario fitto di laboratori interattivi, incontri tematici e attività pensate specificamente per le famiglie e i bambini, rendendo il festival un'esperienza inclusiva e formativa per tutte le età.

Ferrara: palcoscenico mondiale dell'arte di strada

Riconosciuto come uno dei principali eventi di arte di strada a livello mondiale, il Ferrara Buskers Festival affonda le sue radici nel 1988.

Da allora, ha continuato a valorizzare gli spazi urbani del centro storico di Ferrara, sito Patrimonio UNESCO, trasformandoli in luoghi di espressione artistica e condivisione. La manifestazione promuove un'atmosfera di festa e partecipazione, coinvolgendo attivamente cittadini, turisti e artisti in un'esperienza collettiva unica.

Il festival offre un'esperienza dinamica, con performance che si susseguono ininterrottamente, regalando momenti di stupore e divertimento. L'edizione 2026 conferma la vocazione internazionale dell'evento e il suo impegno costante nel promuovere il dialogo interculturale, ponendo un'attenzione speciale alle affascinanti espressioni artistiche dell'Estremo Oriente. L'accesso agli spettacoli è tradizionalmente gratuito, rafforzando il carattere popolare e inclusivo di questa celebrazione dell'arte e della creatività.