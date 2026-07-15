Il celebre regista newyorkese Abel Ferrara ha annunciato un nuovo e atteso progetto cinematografico: una gangster story intitolata "American Nails", che sarà girata a Bari a partire da ottobre e vedrà protagonista l'attore Riccardo Scamarcio. L'annuncio è stato dato durante l'Ischia Global festival, dove Ferrara è stato insignito di un prestigioso premio intitolato a Visconti. Il progetto, di cui si discuteva già da un paio d'anni, si concentrerà sull'ascesa e la caduta di una figura femminile, descritta come una "novella Fedra", in un contesto di potere, violenza e vendetta.

Abel Ferrara: un ritorno sul set italiano

Questa nuova produzione segna un significativo ritorno di Abel Ferrara su un set italiano. Il regista, noto per il suo stile personale e la sua lunga carriera, aveva già avuto modo di dirigere Riccardo Scamarcio in precedenti lavori come "Go Go Tales" e "Pasolini", consolidando così una proficua collaborazione artistica. Il nuovo film, "American Nails", rappresenta dunque un ulteriore capitolo di questo sodalizio. Ferrara, che si appresta a compiere settantacinque anni la prossima domenica, è stato recentemente visto sul grande schermo nel film "Marty Supreme". All'Ischia Global festival, Ferrara ha ribadito con entusiasmo: "Girerò da ottobre a Bari una gangster story con Riccardo Scamarcio, American Nails".

Il profilo del regista e i dettagli del progetto cinematografico

Nato nel Bronx nel 1951, Abel Ferrara è una figura poliedrica del cinema internazionale, riconosciuto non solo come regista ma anche come attore, sceneggiatore e musicista. La sua vasta filmografia include opere di culto come "Go Go Tales", "Il cattivo tenente", "Welcome to New York", "Siberia", "Tommaso", "Sportin’ Life", "Zeros and Ones" e "Padre Pio". Il suo recente memoir, intitolato "Scene", è stato pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo. Per quanto riguarda "American Nails", il gangster-movie sarà interamente ambientato nella città di Bari e, oltre alla già confermata presenza di Riccardo Scamarcio, vedrà la partecipazione dell'attrice Asia Argento. Il regista ha inoltre condiviso la sua visione artistica, affermando di essere un tipo "senza censure" e che per lui "la vita si filma com’è", un principio che guida la sua opera.