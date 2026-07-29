Il Ferrara Summer Festival 2026 ha chiuso i battenti con un successo straordinario, registrando oltre 130mila spettatori dal 13 giugno al 26 luglio. L'evento ha dimostrato una notevole attrattiva internazionale, con il 25% delle presenze dall’estero. L’organizzazione ha coinvolto 360 aziende, circa 1.400 lavoratori, 950 addetti alla sicurezza e centinaia di operatori tra assistenza sanitaria e logistica. Sul palco si sono esibiti 960 artisti per un totale di 80 ore di spettacolo.

Il sindaco Alan Fabbri ha elogiato l'edizione, definendola una conferma della forza attrattiva di Ferrara.

Questo successo, ha aggiunto, rafforza le conclusioni di uno studio regionale che identifica il binomio tra piazze patrimonio UNESCO e grandi eventi come il vero valore aggiunto turistico della città. L'impatto economico è stato significativo, con 1.100 camere d’albergo occupate da artisti e staff durante il Festival.

Un'offerta musicale variegata e di richiamo internazionale

L'organizzatore Fabio Marzola ha dichiarato che l'edizione 2026 ha “superato le aspettative sotto ogni punto di vista”, grazie a un cartellone capace di coinvolgere pubblici eterogenei. Tra i protagonisti, nomi di spicco del rock e metal internazionale come Megadeth e Marilyn Manson, e figure della scena elettronica mondiale come Paul Kalkbrenner.

Radio 105 ha celebrato il suo 50° anniversario con concerti di artisti italiani molto seguiti, inclusi Pinguini Tattici Nucleari e Anna Pepe. L'offerta è stata arricchita anche da spettacoli teatrali e musicali come Notre Dame de Paris.

Il futuro delle location: incertezze per il 2027

La rassegna ha avuto il suo fulcro in Piazza Ariostea, che ha ospitato artisti internazionali da A Perfect Circle agli Helloween. Tuttavia, la permanenza del festival in questa sede è incerta. Un'ordinanza del TAR, scaturita da una controversia con i residenti, ha imposto restrizioni sugli orari per gli ultimi appuntamenti. Per il 2027, il Comune sta già valutando nuove location, sebbene Ascom e gli organizzatori continuino a sostenere la permanenza in centro per le ricadute economiche sul commercio locale.

Ferrara, polo musicale tra grandi eventi e rassegne storiche

Il Ferrara Summer Festival 2026 si inserisce in una stagione musicale particolarmente ricca per la città. Il Parco Urbano Giorgio Bassani ha ospitato il doppio concerto di Vasco Rossi, richiamando 120.000 spettatori. La città ha visto anche la trentesima edizione di Ferrara Sotto le Stelle, inizialmente nel Cortile del Castello Estense e poi trasferitasi alla Delizia di Benvignante ad Argenta. Anche per questa rassegna, il futuro della location è incerto a causa dei lavori previsti al Castello. Altre iniziative hanno animato la città, come il Sottomura Open Air e Un Fiume di Musica lungo il Volano, con serate gratuite che hanno unito musica e solidarietà.

Ferrara, riconosciuta come patrimonio UNESCO, si conferma un dinamico polo culturale e artistico. La programmazione concertistica e la collaborazione tra pubblico e privato hanno consolidato la sua posizione nella scena dei grandi eventi estivi. La ricerca di nuove sedi per il Summer Festival e per Ferrara Sotto le Stelle rappresenta una sfida per mantenere la città un punto di riferimento culturale in Italia e all'estero.