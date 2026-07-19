Il 19 luglio 2026, le suggestive montagne dell'Assietta hanno ospitato la solenne Festa del Piemonte, un evento di profondo significato storico e identitario per l'intera regione. Questo luogo, intriso di memoria e simbolo di epoche passate, ha visto riunirsi numerose autorità e una vasta rappresentanza della cittadinanza. Tra le figure istituzionali di spicco presenti, si annoverano il presidente del Consiglio regionale piemontese, Stefano Allasia, e il presidente del Comitato per la Festa del Piemonte, Maurizio Nicco. La manifestazione ha registrato una sentita partecipazione da parte di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, che con la loro presenza hanno onorato la memoria storica, affiancati da un nutrito gruppo di cittadini giunti per celebrare e condividere i valori fondanti della regione.

L'Assietta: il cuore pulsante dell'identità piemontese

Nel corso delle celebrazioni, Maurizio Nicco ha enfaticamente sottolineato l'importanza storica e il valore intrinseco dell'Assietta, definendola con parole evocative come "il cuore del Piemonte". Questa espressione non solo ne rimarca la centralità geografica, ma ne evidenzia soprattutto il ruolo nevralgico nella costruzione dell'identità piemontese. La cerimonia è stata scandita da momenti di profondo raccoglimento, tra cui la deposizione di corone di fiori in memoria dei caduti, un gesto simbolico per onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita. Sono stati rievocati con forza i valori perenni di libertà e l'orgogliosa appartenenza alla cultura piemontese, pilastri sui quali si fonda la storia della regione.

Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha ulteriormente rafforzato il messaggio, ribadendo come la Festa del Piemonte rappresenti un'occasione imprescindibile di riflessione collettiva e di rafforzamento della coesione per l'intera comunità regionale, un momento per riscoprire e consolidare le proprie radici comuni.

Partecipazione e valorizzazione delle tradizioni regionali

La giornata è stata caratterizzata da una partecipazione ampia e profondamente sentita, che ha visto convergere sull'Assietta non solo le associazioni combattentistiche e i gruppi storici, custodi della memoria e delle tradizioni, ma anche un vasto numero di cittadini provenienti da ogni angolo del Piemonte.

L'evento si è svolto in un'atmosfera di solenne rispetto per la memoria storica e di profondo raccoglimento, elementi che hanno permeato ogni istante della celebrazione. Sono stati dedicati spazi significativi sia alla solenne commemorazione dei fatti storici che hanno plasmato la regione, sia alla preziosa valorizzazione delle tradizioni locali, espressione viva e dinamica del patrimonio culturale piemontese. Le autorità presenti, attraverso i loro interventi, hanno unanimemente evidenziato come la Festa del Piemonte si configuri come un'opportunità fondamentale per riaffermare con vigore l'identità unica e la ricchezza della storia della regione, consolidando il senso di appartenenza e l'orgoglio per le proprie origini e il proprio futuro.