Alessandro Preziosi sarà protagonista e regista de “La ferita, la letizia”, spettacolo che debutterà in prima assoluta il 28 luglio a San Miniato (Pisa). L'evento, in piazza del Duomo, è il culmine della Festa del Teatro, che celebra l’ottantesimo anniversario dell’Istituto del Dramma Popolare. Tratto dall’omonimo libro di Davide Rondoni, con musiche di Giacomo Vezzani, lo spettacolo sarà replicato il 29 e 30 luglio. La pièce propone un intenso dialogo con San Francesco d’Assisi, svelando l'uomo dietro il santo: una figura umile ma con fede incrollabile.

Preziosi e Rondoni mirano a rintracciare Francesco nel presente, restituendogli una "semplicità emotiva" come antidoto alla contemporaneità.

San Francesco: umanità e attualità

“La ferita, la letizia” presenta un Francesco radicale e contemporaneo, indagando la sua umanità di giovane impetuoso. Il personaggio, intrecciato da Rondoni e Preziosi, porta in scena interrogativi attuali. La narrazione unisce i testi di Rondoni a grandi autori e al “Cantico delle Creature”, voce autentica del santo. Le musiche di Giacomo Vezzani arricchiscono l'intensità, in linea con la ricerca spirituale di San Miniato.

La Festa del Teatro: ottant'anni di impegno culturale

La Festa del Teatro di San Miniato celebra l'ottantesima edizione, appuntamento nazionale per la drammaturgia spirituale e civile.

L'edizione si apre con un dialogo tra Tomaso Montanari e Nadia Fusini sul potere nelle arti, moderato da Masolino D’Amico. Il calendario include altri spettacoli e incontri a luglio. La missione del Dramma Popolare è porre l'uomo di fronte alle grandi domande, unendo classicità e contemporaneità. La piazza del Duomo si conferma teatro privilegiato per questa tradizione, arricchita dallo spettacolo di Preziosi e Rondoni che confronta la modernità di San Francesco con le inquietudini del nostro tempo.