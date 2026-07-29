Il Festival dell'Appennino apre il mese di agosto 2026 con un doppio appuntamento di rilievo tra Umbria e Marche. Giunto alla sua 17ª edizione e dedicato al decennale del sisma del 2016, l'evento propone escursionismo, musica e spettacolo dal vivo per promuovere il rilancio delle aree interne.

Sabato 1 agosto, la manifestazione farà tappa a Cascia, in provincia di Perugia, con l'iniziativa “Tra natura e note d’autore”. Il programma prevede un'escursione nella Valnerina fino a Roccaporena, culminando in serata con il concerto di Omar Pedrini.

Lunedì 3 agosto, il festival si sposterà al Lago di Gerosa, nel territorio di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno.

Qui si svolgerà “Un viaggio tra acqua, fuoco e stelle”, che unirà un percorso panoramico ai piedi dei Monti Sibillini, attività inclusive e lo spettacolo della Compagnia dei Folli.

L'edizione 2026 del Festival dell'Appennino si svolge dal 3 maggio al 31 ottobre, coinvolgendo 31 eventi in 29 comuni distribuiti tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. L'obiettivo primario è promuovere il rilancio delle aree interne attraverso una proposta integrata di turismo, cultura e valorizzazione del territorio.

Obiettivi e impatto territoriale del Festival

Il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, ha sottolineato come il Festival dell'Appennino offra ancora una volta un doppio appuntamento a chi desidera vivere un'esperienza tra cultura e natura nei borghi dell'Appennino centrale.

Castelli ha evidenziato i progressi della ricostruzione, che stanno rendendo Cascia pienamente accessibile, e ha ricordato il valore naturalistico del Lago di Gerosa. La manifestazione, ha aggiunto, rappresenta un esempio concreto di riparazione economica e sociale, capace di attrarre visitatori e offrire occasioni di aggregazione alle comunità locali.

Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, ha rimarcato la vocazione itinerante e inclusiva del Festival. Le esperienze proposte favoriscono un turismo lento e sostenibile, configurandosi come un'opportunità di sviluppo economico e sociale per i territori coinvolti. Il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha evidenziato come l'iniziativa valorizzi i luoghi di Santa Rita e i valori di pace, riconciliazione e perdono.

Domenico Sacconi, sindaco di Comunanza, ha definito il Festival un appuntamento di grande prestigio dell'estate comunanzese, capace ogni anno di richiamare migliaia di famiglie sulle rive del Lago di Gerosa. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è richiesta la prenotazione tramite il sito ufficiale del Festival.

Il calendario completo dell'edizione 2026

Il Festival dell'Appennino 2026, con un calendario che si estende dal 3 maggio al 31 ottobre, animerà 29 comuni tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Oltre agli appuntamenti già menzionati a Cascia e Comunanza, il festival farà tappa in località come Amatrice, Palmiano, Braccano di Matelica, Rotella, Castel Sant’Angelo, Montemonaco, Tolentino, Teramo, Force, Poggio D’Api di Accumoli, Pretare di Arquata del Tronto, Fornara di Acquasanta Terme, Campli, Mulino di Pontuglia di Scheggino, Venarotta, Monteleone di Spoleto, Norcia, Servigliano, Capitignano, Montefortino, Vallo di Nera, Fiastra, Castignano, Cortino, Rocca di Varano di Camerino, Abetito di Montegallo e Ascoli Piceno.

La ricca programmazione include concerti, spettacoli teatrali, escursioni e attività inclusive, con la partecipazione di numerosi artisti. Tra questi figurano Federico Quaranta, Sparatrapp, The Holograms, Tequila e Montepulciano Band, il Gruppo Storico Sabino, Raffaello Simeoni Ensemble, Nicola Pesaresi, Mortimer Mc Grave, I Musici, Battiti di Rame con i Pupazzi, Lucrezia Ercoli, Nobraino, Milena Salamanca, l'Orchestra Popolare Del Saltarello, Taraf da Metropulitana, Bandabardò, Mistrafunky Band, Piceno Brass, Peppone Calabrese, Piceno Pop Chorus, la Compagnia dei Folli, Linda Valori, The Gigli Project, Ginevra Di Marco, la Banda della Ricetta, Laga Brigante, Alberto Cartuccia Cingolani e Paolo Buonvino, oltre ad altri ospiti.