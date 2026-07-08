La sedicesima edizione del Festival del Mediterraneo è stata presentata ufficialmente al Soqquadro Beach Music di Cetraro, inaugurando uno degli eventi culturali più attesi dell'estate calabrese. Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Cetraro, Giuseppe Aieta, e Fuscaldo, Giacomo Middea, insieme al maestro Filippo Arlia, direttore artistico del Festival. Erano presenti anche Antonio Spaccarotella, direttore del Festival delle Alici del Tirreno Cosentino e del Festival del Gambero Rosso di Cetraro, e Valentina Currenti, direttrice del Conservatorio Statale “S.

Arlia”.

La rassegna propone sei tappe d'autore, pensate per raccontare la Calabria attraverso un ricco programma di musica e spettacolo, spaziando da castelli a parchi archeologici e porti turistici. L'apertura è il 16 luglio al Castello di Pizzo Calabro con la “Notte del Mare”, che vedrà esibirsi Nina Zilli, Fabio Concato, Michele Bravi e Karima. Il 26 luglio, il Parco Archeologico di Capocolonna ospiterà la “Noche de Tango”, un omaggio ad Astor Piazzolla con l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia. Il 1° agosto, al Parco Archeologico di Sibari, è in programma “Morricone Pop Star”, diretto da Giuseppe Blefari.

Formato multidisciplinare e trasmissione televisiva

Il cartellone del Festival, sostenuto dalla Regione, si distingue per la sua natura multidisciplinare, abbracciando generi che vanno dalla musica classica al pop rock e alla musica tradizionale.

La “Notte del Mare” a Pizzo non sarà solo un evento dal vivo, ma anche uno spettacolo televisivo aperto al pubblico, che verrà trasmesso su Rai Due ad agosto, come confermato dal direttore artistico Filippo Arlia.

Dichiarazioni istituzionali

Il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, ha sottolineato l'importanza strategica dell'iniziativa: “Cultura, spettacolo, teatro e musica non rappresentano soltanto il patrimonio identitario della Calabria, ma costituiscono una leva strategica per il suo sviluppo economico, sociale e turistico”. Aieta ha aggiunto che investire nella cultura è fondamentale per “creare opportunità di lavoro, sostenere le imprese creative, valorizzare i talenti e rendere i nostri territori più attrattivi”.

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha espresso un concetto chiave per la crescita regionale: “Per troppi anni la Calabria ha sofferto della sindrome del piccolo orto: l’idea che l’evento del comune vicino togliesse luce al proprio. Questo festival dimostra l’esatto contrario: si apre ai territori e li racconta attraverso gli spettacoli”. Middea ha concluso con un appello a superare i campanilismi e a “mettere le nostre identità a sistema per realizzare una destinazione culturale credibile”, promuovendo una visione unitaria per la valorizzazione della Calabria.