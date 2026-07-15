Il weekend tra il 15 e il 18 luglio 2026 si preannuncia ricco di eventi per gli appassionati di teatro in Italia, con un calendario variegato che tocca diverse città. Da Roma a Milano, passando per la Liguria e le Marche, il palcoscenico si anima con produzioni di spicco e festival consolidati. Tra i protagonisti di questi giorni, spiccano nomi come Filippo Dini, Milena Vukotic e Luca Bizzarri, impegnati in spettacoli che spaziano dal dramma classico alla commedia noir, fino alla satira contemporanea.

Gli appuntamenti in scena: da Ostia a Milano

A Ostia, il Teatro Ostia Antica Festival – Il Senso del Passato conclude la sua stagione con la messa in scena di "Alcesti" di Euripide, diretta e interpretata da Filippo Dini.

Lo spettacolo, in programma il 17 e 18 luglio presso il Teatro Romano, vede Dini nei panni di Ferete e Deniz Ozdogan nel ruolo della protagonista Alcesti, affiancati da Aldo Ottobrino, Denis Fasolo, Alessio Del Mastro e Luigi Bignone. Le musiche sono firmate da Paolo Fresu. Dini ha descritto l'opera come un confronto con "la Morte. Ad una morte inaccettabile, forse la più inaccettabile di tutte: la morte di una vittima sacrificale", spunto per una riflessione sulla condizione femminile.

A Milano, il Teatro Franco Parenti ospita fino al 26 luglio "Napoli nobilissima", un omaggio al cuore autentico e inquieto della città partenopea. Lo spettacolo, diretto e interpretato da Geppy Gleijeses, intreccia due atti unici di Raffaele Viviani: "La musica dei ciechi" e "Don Giacinto".

Con Lorenzo Gleijeses, Chiara Baffi e Massimiliano Rossi, la produzione restituisce la forza lirica dei bassifondi e della gente più umile, riaffermando l'attualità dell'autore.

Il 60° Festival di Borgio Verezzi: un anniversario tra tradizione e novità

Il Festival di Borgio Verezzi celebra quest'anno il suo sessantesimo anniversario, proponendo un doppio appuntamento nel weekend. In prima nazionale debutta "L'Inconveniente", una commedia noir di Juan Carlos Rubio, che vede Milena Vukotic protagonista. Diretta da Luca Manfredi, con Giulia Fiume e Marco Grossi, l'opera esplora un incontro inatteso tra due donne agli antipodi. Il festival presenta anche "Terzo tempo", liberamente ispirato al romanzo di Lidia Ravera, con Lucia Vasini, Paolo Hendel, Francesco Brandi e Viola Lucio, diretti da Emanuela Giordano.

Gli spettacoli sono in scena fino al 15 luglio e poi il 17 e 18 luglio.

La rassegna ligure, dall’8 luglio al 13 agosto, si estende per 23 serate in luoghi inediti del borgo, oltre alla tradizionale piazza gotica di Sant’Agostino. Tra le nuove location figurano il Torrione del ‘500, piazza San Pietro, il Teatro Gassman e le Grotte del Valdemino, dove un'installazione sonora di Paky Di Maio farà rivivere le voci di grandi interpreti del passato. Il direttore artistico Maximilian Nisi celebra questa edizione con le parole chiave Tempo, Magia e Incanto, sottolineando come "il teatro è da sempre un luogo d’incanto" dove "il tempo smette di scorrere in modo lineare".

Il sindaco Renato Dacquino ha evidenziato il festival come "un patrimonio comune che va vissuto e sempre più valorizzato", mentre il consigliere comunale Mattia Rolando ha ribadito l'impegno a "investire sulla qualità" con "spettacoli di alto profilo artistico e teatrale".

Il festival, che ha ospitato 380 spettacoli, 1200 serate, oltre 2500 presenze artistiche e circa 420.000 spettatori in sessant'anni, si conferma un punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale per la sua capacità di coniugare qualità, emozione e riflessione.

Eventi in altre città: da Pesaro a Roma

Nelle Marche, Luca Bizzarri porta in scena "Non hanno un (amico) dubbio", tratto dal suo podcast e libro omonimo, per la rassegna Teatro in scena. Le date lo vedono protagonista al Parco Miralfiore di Pesaro e a Villa Vitali a Fermo. A Fano, presso la Corte Malatestiana, Ambra Angiolini dirige e interpreta "La misteriosa scomparsa di W" di Stefano Benni, con repliche il 15, 16 e 21 luglio.

Infine, Roma si prepara ad accogliere la nuova edizione di India Città Aperta, un festival multidisciplinare del Teatro di Roma che fino al 31 luglio offrirà oltre 40 eventi e più di 50 artisti.

Il tema di quest'anno è il sogno. Tra gli appuntamenti teatrali, spiccano "Il Sogno di una cosa" di Elio Germano e Teho Teardo, dedicato a Pasolini, "Tipico Maschio Italiano" di Lorenzo Maragoni, la comicità di Chiara Becchimanzi in "Eroina" e lo spettacolo di Paola Minaccioni "La vita è bella? No, è un tipo".