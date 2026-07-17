Ha preso il via la 36ª edizione del Festival Cinema di Tavolara – Una notte in Italia, un appuntamento culturale che fino a domenica 19 luglio 2026 anima San Teodoro, Porto San Paolo e l’Isola di Tavolara. Da oltre trent’anni, la manifestazione si distingue per portare il cinema italiano fuori dalle sale tradizionali, inserendolo in contesti naturali e comunitari, offrendo al pubblico proiezioni, incontri con autori, presentazioni di libri, mostre e dialoghi.

Quest’anno, l’attrice Ludovica Nasti partecipa in un ruolo inedito, affiancando pubblico, autori e interpreti nelle serate di proiezione, stimolando il dialogo tra film e spettatori e confermando l’attenzione del festival verso i giovani talenti.

Le serate sono condotte dalla giornalista Alessandra Magliaro. Tra i primi eventi, l’incontro con lo scrittore Marcello Fois, che ha presentato il suo romanzo "L’immensa distrazione", finalista al Premio Campiello 2026, dialogando con Severino Salvemini. È stata poi proiettata l’opera "Quasi Grazia" di Peter Marcias, tratta dal testo di Fois, con Irene Maiorino.

Proiezioni e Incontri: Il Cuore del Festival

Mercoledì 15 luglio, a La Peschiera di San Teodoro, è stato proiettato "Su Maistu" di Gianfranco Cabiddu, omaggio a Luigi Lai, virtuoso delle launeddas. A Porto San Paolo, in Piazza Gramsci, "Tienimi presente" di Alberto Palmieri ha registrato il tutto esaurito, acclamato come uno dei migliori esordi dell’anno.

Da oggi, venerdì 17 luglio, il festival si sposta sull’Isola di Tavolara, con la proiezione di "40 secondi" di Vincenzo Alfieri, presente con Enrico Borello. Domani, sabato 18 luglio, dopo l’incontro con Orso Tosco e la presentazione del romanzo "La malinconia del tartufo", saranno proiettati "Il viaggio di Matteo" di Laura Moretto e "La salita" di Massimiliano Gallo, con la partecipazione di Roberta Caronia.

La chiusura è fissata per domenica 19 luglio. L’ultima giornata vedrà la presentazione del libro "L’invenzione del colore" di Christian Raimo, seguita dalle proiezioni di "Absolutio" di Mirko Decandia e "Gioia mia" di Margherita Spampinato. Un appuntamento significativo è la serata dedicata al cortometraggio "Il viaggio di Matteo" di Laura Moretto, che racconterà il progetto Tortellante.

Questa iniziativa, nata a Modena, supporta giovani e adulti nello spettro autistico attraverso la produzione di pasta fresca, insegnata dalle nonne. Alla serata parteciperà Lara Gilmore, co-fondatrice del progetto e moglie di Massimo Bottura. "Il viaggio di Matteo" è il primo progetto audiovisivo di Argonauti e Festival del Cinema di Tavolara, realizzato con il sostegno di Mini.

Organizzazione e Valore del Festival

Il Festival del Cinema di Tavolara è ideato e organizzato dall’Associazione Argonauti. La presidenza è di Marco Navone, con Viviana Gandini per l’organizzazione. La direzione artistica è curata da Gianluca Arcopinto, mentre Neri Marcorè e Antonio Maraldi seguono la parte fotografica. L’evento si conferma come un appuntamento culturale di rilievo nell’estate sarda, valorizzando il territorio e la cultura cinematografica nazionale, e promuovendo il cinema italiano e i suoi talenti.