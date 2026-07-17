Ha preso il via la 36ª edizione del Festival Cinema di Tavolara - Una notte in Italia, in programma dal 14 al 19 luglio 2026. La manifestazione si svolge tra San Teodoro, Porto San Paolo e l'Isola di Tavolara, proponendo un ricco calendario di proiezioni, incontri, libri e dialoghi con il pubblico. L'evento porta il cinema italiano fuori dagli spazi consueti, valorizzando luoghi naturali e comunitari.

L'attrice Ludovica Nasti affianca il pubblico, autori e interpreti nelle serate di proiezione, contribuendo al dialogo tra film e spettatori. La giornalista Alessandra Magliaro accompagna le serate, mentre Neri Marcorè torna alla conduzione.

Il festival ha già ospitato un incontro dedicato a Marcello Fois, che ha presentato "L'immensa distrazione", finalista al Premio Campiello 2026, e la proiezione di "Quasi Grazia" di Peter Marcias con Irene Maiorino. Il 15 luglio, a La Peschiera di San Teodoro, è stato proiettato "Su Maistu" di Gianfranco Cabiddu, omaggio a Luigi Lai, virtuoso delle launeddas.

Programma e ospiti

Il 16 luglio, a Porto San Paolo, Piazza Gramsci ha accolto "Tienimi presente", opera prima di Alberto Palmieri, tra i migliori esordi dell'anno. Dal 17 luglio, il festival si sposta sull'Isola di Tavolara, cuore della manifestazione, con "40 secondi" di Vincenzo Alfieri, presente con Enrico Borello.

Il 18 luglio, sempre a Tavolara, dopo l'incontro con Orso Tosco per il romanzo "La malinconia del tartufo", sono previste le proiezioni di "Il viaggio di Matteo" di Laura Moretto e "La salita" di Massimiliano Gallo, con la partecipazione di Roberta Caronia.

La serata conclusiva del 19 luglio vedrà Christian Raimo presentare "L'invenzione del colore", seguita dalle proiezioni di "Absolutio" di Mirko Decandia e "Gioia mia" di Margherita Spampinato.

Tra gli appuntamenti significativi, il cortometraggio "Il viaggio di Matteo" di Laura Moretto introduce il progetto Tortellante. Nato a Modena, è dedicato a giovani e adulti nello spettro autistico, promuovendo la produzione di pasta fresca, eccellenza della tradizione gastronomica modenese. Lara Gilmore, co-fondatrice del Tortellante e moglie di Massimo Bottura, sarà presente. "Il viaggio di Matteo" è il primo progetto audiovisivo di Argonauti e Festival del Cinema di Tavolara, in collaborazione con Tortellante e sostenuto da Mini.

Organizzazione e informazioni pratiche

Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Argonauti. Marco Navone è presidente, Viviana Gandini cura l'organizzazione. La direzione artistica è di Gianluca Arcopinto e Neri Marcorè, mentre Antonio Maraldi si occupa della parte fotografica. Le location includono l'oasi naturalistica La Peschiera di San Teodoro, piazzetta Gramsci a Porto San Paolo e l'Arena Cinema dell'isola di Tavolara, definita la più affascinante arena all'aperto del mondo.

I biglietti per le serate dal 16 al 19 luglio costano 2 euro più 1 euro di prevendita su http://www.cinemaolbia.it, con ricavato devoluto in beneficenza. Le proiezioni del 14 e 15 luglio sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://cinematavolara.it.