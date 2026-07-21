Il comitato organizzatore del festival 'Libro Possibile' di Bari ha confermato la propria posizione di contrarietà alla presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. La decisione, annunciata il 21 luglio 2026, riguarda l'evento in programma a Polignano a Mare e Vieste ed è maturata dopo un'attenta riflessione sui recenti avvenimenti geopolitici e sulle sensibilità emerse nel contesto locale. La questione ha suscitato un'ampia attenzione a livello nazionale, anche perché Nevo era atteso per presentare la sua ultima opera letteraria e partecipare a una tavola rotonda con altri autori internazionali.

Questa presa di posizione del comitato giunge dopo giorni di intensi dibattiti interni e confronti tra i membri, focalizzati sulle implicazioni di ospitare uno scrittore israeliano in un periodo di particolare delicatezza internazionale. Nella nota diffusa il 21 luglio, si legge chiaramente: “Ribadiamo la nostra contrarietà alla partecipazione di Nevo quale segno concreto di attenzione alle istanze delle associazioni e dei cittadini che si sono espressi con preoccupazione nelle ultime settimane”. Il festival, tradizionalmente riconosciuto per la sua apertura a voci globali, si trova ora al centro di un dibattito che tocca i temi della libertà intellettuale e delle scelte organizzative in ambito culturale.

Il festival 'Libro Possibile': un punto di riferimento culturale in Puglia

Il 'Libro Possibile' rappresenta uno dei più importanti festival letterari italiani, svolgendosi annualmente nelle suggestive località di Polignano a Mare e Vieste. L'evento coinvolge un vasto pubblico di autori, editori, lettori e realtà associative, sia a livello nazionale che internazionale. Nel corso delle sue edizioni, il festival ha ospitato numerose personalità di spicco del panorama letterario, culturale e giornalistico, affermandosi come un cruciale punto di riferimento per il dibattito su temi sociali e letterari contemporanei. Ogni anno, il programma offre un ricco calendario di incontri, presentazioni, dibattiti e reading, integrando la letteratura nel tessuto sociale locale e promuovendo il dialogo tra diverse generazioni e culture.

Negli ultimi anni, il festival ha registrato una significativa crescita sia in termini di programma che di coinvolgimento della cittadinanza, rendendo Polignano a Mare e Vieste scenari riconosciuti per la promozione culturale. Sostenuto da istituzioni pubbliche e private, il 'Libro Possibile' si distingue non solo per la qualità dei suoi ospiti, ma anche per l'accessibilità di molti eventi, spesso gratuiti e aperti a un pubblico di ogni età. Questa impostazione ha contribuito a far sì che ogni decisione organizzativa sia percepita come rappresentativa dell’intera comunità.

Eshkol Nevo: il caso e le implicazioni per i festival culturali

Eshkol Nevo, scrittore israeliano ampiamente conosciuto anche in Italia grazie alle sue opere tradotte e ai frequenti incontri con i lettori, era tra i nomi di spicco attesi per l’edizione 2026 del festival.

La sua esclusione, formalizzata dal comitato organizzatore a seguito di consultazioni e prese di posizione da parte di associazioni e cittadini, solleva questioni di principio che trascendono il singolo evento. Queste interrogazioni investono l'identità stessa dei festival culturali che si propongono come piattaforme aperte al dibattito internazionale.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle specifiche motivazioni o su eventuali sviluppi futuri della vicenda.