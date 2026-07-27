L'ottava edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra si afferma come una delle manifestazioni di maggior rilievo nel panorama culturale mediterraneo, proponendo una programmazione che intreccia in modo sapiente arte, storia e paesaggio. Sotto il tema guida “Accarezzare Eternità”, la rassegna accompagna gli spettatori in un suggestivo viaggio che spazia dal melodramma alla musica d'autore, valorizzando gli scenari unici e millenari dei teatri antichi della Sicilia. Il festival, infatti, continua a incantare migliaia di spettatori, confermando la sua capacità di far vibrare le pietre secolari attraverso la potenza del melodramma e la profonda spiritualità della musica d'autore.

Il “Nabucco” di Verdi: grandiosità e inclusione nei teatri storici

Il cuore pulsante dei prossimi appuntamenti operistici è indubbiamente rappresentato dalla grandiosa produzione del “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Dopo l’emozionante debutto, la tragedia verdiana si prepara a far risuonare la sua potenza nelle pietre millenarie dei teatri classici. Tra gli appuntamenti più attesi, spiccano le rappresentazioni che approderanno al Teatro Greco di Tindari e, in particolare, nell’iconico scenario del Teatro Antico di Taormina. Proprio la recita taorminese segnerà un traguardo d'eccellenza sul fronte dell'accessibilità e dell'inclusione: grazie a una prestigiosa collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi (ENS) e l'Università degli Studi di Parma, l'opera sarà integralmente interpretata anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Questa iniziativa rappresenta un unicum straordinario nel panorama teatrale e musicale nazionale, offrendo un'esperienza culturale pienamente fruibile a un pubblico più ampio e dimostrando un impegno concreto verso l'inclusività.

“Battiato Tribute - La Cura dell’Eterno”: omaggio metafisico all’Argimusco

L’eco della lirica cederà poi il passo a una delle tappe più suggestive e metafisiche dell'intero cartellone. Il festival dedica infatti un momento di profonda suggestione e spiritualità a Franco Battiato con l'evento “Battiato Tribute - La Cura dell’Eterno”. Questa performance si svolgerà sull'Altopiano dell'Argimusco, un luogo sacro e magnetico, autentico “altare delle stelle” e vortice di energia.

È proprio tra i megaliti di questo sito millenario che il Maestro Battiato tenne il suo unico, memorabile concerto. L'omaggio rinnova il legame indissolubile con l'artista, attraverso una performance rituale e immersiva curata dall'impeto polifonico del Coro Lirico Siciliano, dove la sacralità della natura si fonde armoniosamente con la musica sotto la volta celeste, creando un'atmosfera davvero unica e irripetibile.

Il Coro Lirico Siciliano: protagonista e custode della tradizione

Il Coro Lirico Siciliano, sotto la direzione di Francesco Costa e Alberto Munafò, si conferma protagonista assoluto e anima vibrante del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Il suo impeto polifonico è cruciale sia nelle maestose rappresentazioni operistiche, come il “Nabucco”, sia nell'intenso tributo a Franco Battiato.

La sua presenza scenica e vocale contribuisce in modo determinante a valorizzare la dimensione corale e la forza rituale degli eventi, sottolineando con potenza la vocazione drammaturgica e scenica dei teatri antichi e l'intensa evocazione della musica dal vivo. Il Coro, con la sua eccezionale professionalità, rende ogni spettacolo un'esperienza indimenticabile, rafforzando il legame tra la tradizione lirica e la contemporaneità.