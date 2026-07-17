Il 52° Festival della Valle d’Itria inaugura sabato 18 luglio a Martina Franca il ciclo dei “Concerti del sorbetto”. Alle ore 18, nel Chiostro di San Domenico, il Quartetto Adorno sarà protagonista del concerto L’altro Casella, con degustazione del sorbetto a conclusione. Contestualmente, all’Auditorium della Fondazione Paolo Grassi, prende il via il convegno di studi Riscoprire l’antico nel Novecento. Mito e Mediterraneo in Stravinskij e Casella.

Il Quartetto Adorno, fondato nel 2015, proporrà un programma dedicato al primo Novecento europeo. In scaletta, il Concertino di Igor Stravinskij, i Cinque pezzi per quartetto d’archi op.

34 di Alfredo Casella e il Quartetto per archi in fa maggiore di Maurice Ravel. La formazione, intitolata al filosofo Theodor W. Adorno, ha ottenuto importanti riconoscimenti, inclusi premi al Premio Paolo Borciani.

Il convegno di studi, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà il 18 e 19 luglio. Coordinato da Luca Aversano e in coproduzione con ADUIM, il simposio esplorerà temi quali il Mediterraneo nella musica tra Ottocento e Novecento, “Napoli prima e dopo”, il rapporto tra Stravinskij e Casella (sabato), e “Il mito di Orfeo” e “La permanenza del classico” (domenica).

Il Festival: storia e prospettive

Il Festival della Valle d’Itria, giunto alla sua 52ª edizione, è tra le manifestazioni musicali estive più antiche del Mezzogiorno.

Nato nel 1975, è rinomato per l’attenzione al repertorio vocale, belcantistico e barocco, la riscoperta di autori meno noti e l’apertura alla modernità e al Novecento musicale. Il convegno, in collaborazione con ADUIM e il Ministero della Cultura, si inserisce nella visione del Festival di essere occasione di riflessione e crescita. Analizzerà come gli immaginari dell’antico, del mito e del Mediterraneo ricompaiano nella musica del Novecento nelle opere di Stravinskij e Casella. Gli interventi, curati da docenti e conservatori italiani, accessibili anche ai non specialisti, promuovono il dialogo interculturale e l’apertura a nuovi spettatori.