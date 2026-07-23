Il Festivaletteratura di Mantova celebra un importante traguardo: la sua trentesima edizione, in programma dal 9 al 13 settembre 2026. Per cinque intense giornate, il centro storico della città si animerà con un ricco calendario di incontri, percorsi e iniziative che vedranno protagonisti figure di spicco della letteratura, del giornalismo, della scienza, della musica e del pensiero contemporaneo. Tra gli ospiti internazionali più attesi spicca Emmanuel Carrère, che domenica 13 settembre presenterà in Italia 'Kolchoz', il suo recente memoir genealogico edito da Adelphi.

Il programma 2026 vedrà il ritorno di Tommy Wieringa, atteso venerdì 11 settembre per un dialogo con Nicolò Porcelluzzi. Farà il suo debutto al Festival David Szalay, protagonista mercoledì 9 settembre di un incontro sul tema ‘Rimuovere l’inessenziale’. Tra gli appuntamenti di rilievo, l'11 settembre la giornalista e scrittrice peruviana Gabriela Wiener dialogherà con Nadeesha Uyangoda. Sabato 12 settembre, il pubblico potrà incontrare Nathacha Appanah con Espérance Hakuzwimana ed Helen Oyeyemi insieme a Lella Costa. Nella stessa giornata, dopo oltre quindici anni, tornerà a Mantova lo scrittore indiano Amitav Ghosh, invitato a riflettere sul rapporto tra natura, crisi climatica e colonialismo.

La presentazione del programma cartaceo, un volume tascabile di 240 pagine con copertina firmata da Camilla Falsini, è fissata per martedì 28 luglio alle 21 in piazza Alberti, con un intervento di Luca Misculin e Riccardo Ginevra sul mondo omerico.

Un innovativo formato di presentazione e oltre trecento protagonisti

La trentesima edizione si aprirà ufficialmente mercoledì 24 giugno nella Chiesa di San Cristoforo con un appuntamento speciale: la presentazione del Festival adotterà la formula dello “speed dating” letterario. Il pubblico sarà invitato a esplorare dieci tavoli tematici, ciascuno dedicato a una selezione di opere e autori dell’edizione 2026, con letture curate dai membri della Compagnia della Lettura.

Questa iniziativa offrirà agli spettatori l'opportunità di ascoltare le ‘prime pagine’ dei volumi e di lasciarsi affascinare dai temi e dalle voci narrative, in vista dell'arrivo di circa trecento ospiti tra scrittori, saggisti, musicisti e scienziati.

Durante la serata di presentazione, sarà possibile sottoscrivere o rinnovare l’adesione all’Associazione Filofestival, garantendo ai soci vantaggi esclusivi come prenotazioni anticipate, sconti e una copia omaggio del catalogo cartaceo. Prosegue anche la campagna di volontariato a supporto dell’organizzazione, con candidature aperte fino al 13 luglio. Il coinvolgimento attivo del pubblico, delle associazioni locali e dei volontari si conferma un elemento distintivo del Festivaletteratura, che si afferma come uno dei principali appuntamenti culturali italiani per la vastità della sua offerta e l'ampia partecipazione.

Mantova e Festivaletteratura: un legame storico con la cultura

Nato con l'obiettivo di “portare la letteratura in piazza”, il Festivaletteratura di Mantova ha consolidato nel tempo la sua reputazione, affermandosi come uno degli eventi cardine nel panorama culturale nazionale e internazionale. Nei suoi trent’anni di storia, il Festival ha accolto autori di fama mondiale e figure di spicco della scena contemporanea, estendendo il raggio d'azione dagli incontri letterari a tematiche che spaziano tra scienze, giornalismo e arte. La città di Mantova, riconosciuta come patrimonio mondiale Unesco, si trasforma durante la manifestazione in un palcoscenico diffuso, animando piazze, corti rinascimentali, teatri e chiese, e accogliendo visitatori da tutta Italia e dall'estero.

Nel corso degli anni, il Festival è cresciuto proponendo centinaia di eventi, laboratori e appuntamenti dedicati anche al pubblico più giovane, coinvolgendo scuole e istituti del territorio in una progettualità annuale. L’edizione 2026 rinnova questa vocazione, con la pubblicazione online del programma completo e la distribuzione di un volume cartaceo curato da autori e artisti della nuova generazione. Gli appuntamenti di settembre confermano la capacità del Festival di rinnovarsi e adattarsi, mantenendo saldo il profondo legame tra la città, il suo territorio e l'intera comunità letteraria.