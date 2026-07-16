La XXV edizione di Più libri più liberi è al centro del dibattito per il limite di fatturato netto di 10 milioni di euro richiesto agli editori. Annamaria Malato, presidente della fiera, ha chiarito che il calcolo considera solo il fatturato derivante dalla vendita di libri trade. Le case editrici possono scorporare ricavi da attività accessorie come librerie, editoria scolastica o formazione. Poiché tali valori non sono sempre evidenti nei bilanci, la fiera richiede un'autodichiarazione sul rispetto dei limiti, riservandosi di contattare l'editore per chiarimenti in caso di dubbi.

Richieste di trasparenza dagli editori

I chiarimenti di Malato rispondono a una richiesta formale di Manuel Maria Grillo (Edizioni Settecolori) e altri cinque editori: Alessandro Amorese (Eclettica Edizioni), Fiovo Bitti (Edizioni Sindacali), Daniele Dell'Orco (Idrovolante Edizioni), Francesco Giubilei (Historica Edizioni / Giubilei Regnani Editore) e Michele Silenzi (Liberilibri Editore). Tramite Pec, hanno sollecitato chiarezza su criteri di computo, definizione di “fatturato netto”, eventuali deroghe, basi normative, organi competenti e modalità di verifica.

Gli editori firmatari hanno evidenziato che i bilanci pubblici di alcuni ammessi sembrerebbero superare la soglia, invocando trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Hanno sottolineato l'incoerenza nel chiedere dichiarazioni sui principi costituzionali e lasciare dubbi sui requisiti economici. La loro iniziativa mira a rafforzare la fiducia nella fiera, principale appuntamento per la piccola e media editoria e beneficiaria di risorse pubbliche.

Più libri più liberi: missione e regole

Più libri più liberi, la maggiore fiera italiana per gli editori indipendenti, è giunta alla sua XXV edizione. Il limite di fatturato, ora a 10 milioni per il 2025, è stato innalzato per tutelare la rappresentatività delle piccole e medie realtà. La trasparenza nell'applicazione delle regole e la tutela dei partecipanti sono temi ricorrenti, data la dipendenza da contributi degli editori e fondi pubblici.

L'attuale interlocuzione conferma l'importanza di criteri applicativi chiari e omogenei per l'accesso alla fiera, preservando così la fiducia e la partecipazione di tutta la filiera editoriale indipendente italiana.