Dal prossimo 10 agosto, il suggestivo Castello dei Clavesana, meglio conosciuto come Paraxo, situato nell'incantevole Borgo Castello ad Andora, in provincia di Savona, riaprirà le sue porte al pubblico. Questa riapertura segna la nascita di un nuovo e prestigioso polo museale di eccellenza, destinato a diventare un punto di riferimento culturale per il territorio e oltre.

L'inaugurazione sarà celebrata con la mostra intitolata "Figure di donna. Tesori d'arte dalla Fondazione Cavallini Sgarbi". Questa esposizione offre un affascinante viaggio attraverso quattro secoli di storia dell'arte italiana, ponendo un'attenzione particolare alla complessa e variegata rappresentazione del femminile nel corso dei secoli.

Per la prima volta, l'esposizione presenta una selezione tematica di 35 opere, tra dipinti e sculture di grande pregio, tutte provenienti dalla rinomata collezione Cavallini Sgarbi. Questa collezione è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura per il suo eccezionale interesse storico-artistico.

Il percorso espositivo, meticolosamente curato da Vittorio Sgarbi e Pietro di Natale, con la supervisione di Elisabetta Sgarbi, si concentra sulla figura femminile nell'arte italiana, coprendo un arco temporale che va dal Cinquecento agli inizi del Novecento. L'obiettivo primario è esplorare e mettere in luce la molteplicità di significati, interpretazioni e sensibilità con cui la donna è stata narrata e raffigurata nell'immaginario figurativo occidentale.

Il Paraxo: una fortezza tra storia e rinascita

Il Castello dei Clavesana, il cui nome popolare è Paraxo, domina maestoso il Borgo Castello di Andora, ergendosi come un significativo esempio di architettura fortificata. La sua struttura imponente è caratterizzata da mura che raggiungono un'altezza di nove metri e uno spessore superiore al metro, forate da poche finestre e numerose feritoie, elementi tipici di una fortezza. La pianta, di forma esagonale irregolare, suggerisce origini antiche, ipotizzate dagli studiosi attorno a una torre di vedetta, i cui resti basali quadrati sono ancora riconoscibili all'interno del Paraxo stesso.

Nel corso dei secoli, il castello ha subito diverse trasformazioni.

Tra il 1248 e il 1251, fu sotto il dominio dei Grimaldi di Monaco, un periodo storico che ne ha segnato profondamente l'identità e che ha portato all'inclusione di Andora nell'Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco. Successivamente, nel XV secolo, l'edificio fu oggetto di importanti interventi di riqualificazione, che inclusero la trasformazione in una grossa caserma su due piani e l'apertura di grandi finestre a sesto acuto, oltre alla sistemazione del portale d'accesso e l'aggiunta di una vasta loggia d'ingresso.

La riapertura del Paraxo non è solo un evento culturale, ma rappresenta anche il coronamento del progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale denominato "Ricordare il passato, per costruire il futuro".

Questa iniziativa, promossa dal Comune di Andora, è stata resa possibile grazie ai finanziamenti del PNRR del Ministero della Cultura, sottolineando l'importanza della valorizzazione del patrimonio storico per lo sviluppo futuro del territorio.

Oltre alle ampie sale espositive dedicate alle mostre in collaborazione con la Fondazione Cavallini Sgarbi, il nuovo polo museale offre anche una moderna sala congressi multimediale e spazi innovativi pensati per esperienze immersive, ampliando così le sue funzioni e la sua attrattiva per un pubblico diversificato.

Un nuovo orizzonte culturale per Andora

L'inaugurazione del Paraxo come polo museale assume un forte valore simbolico per la comunità di Andora.

Essa segna la rinascita e la piena valorizzazione di un edificio storico che ha attraversato epoche e dominazioni, diventando ora un fulcro di cultura e arte. La mostra "Figure di donna" è il primo evento espositivo di grande risonanza ospitato in questa nuova sede, offrendo ai visitatori un'opportunità unica per riscoprire la storia e l'arte attraverso la lente della figura femminile, un tema di universale rilevanza e fascino.