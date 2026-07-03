Il noto stand-up comedian Filippo Giardina ha annunciato l'avvio di una raccolta fondi per sostenere la distribuzione del suo primo film, intitolato ‘Strudel’. L'iniziativa nasce a seguito del rifiuto da parte delle principali distribuzioni cinematografiche, nonostante l'opera sia già stata completata e pronta per la proiezione. Giardina ha scelto di rivolgersi direttamente al pubblico attraverso i social, spiegando di aver scritto, girato e montato il film in totale autonomia, senza il supporto delle tradizionali vie di finanziamento.

‘Strudel’: un esperimento cinematografico satirico e multiforme

Il film ‘Strudel’ si configura come un'opera satirica, profondamente ispirata a una storia vera, quella dello stesso Giardina. L'autore lo descrive come un audace mix di generi: parte film, parte documentario, parte finto documentario e reportage televisivo, il tutto arricchito da una significativa componente web. L'intento è proporre un esperimento senza precedenti nel panorama cinematografico italiano, caratterizzato da toni eccessivi e iconoclasti, in linea con lo stile dei suoi monologhi. Giardina, che ha curato personalmente la regia e la produzione, evidenzia come l'intero progetto sia stato realizzato in totale autonomia, senza il coinvolgimento di fondi statali o sponsor tradizionali, una scelta che ne ha forse precluso i canali distributivi convenzionali.

Obiettivi e progressi della campagna di crowdfunding

L'obiettivo iniziale della raccolta fondi è di 30.000 euro, una cifra ritenuta necessaria per garantire la distribuzione di ‘Strudel’ in otto sale cinematografiche italiane. I fondi raccolti saranno impiegati per coprire l'affitto delle sale, gestire la complessa logistica e assicurare la presenza di Giardina a ogni singola proiezione, offrendo un'esperienza diretta al pubblico. Attualmente, la campagna ha già superato i 19.000 euro, grazie al generoso contributo di oltre 540 sostenitori. Il comico ha espresso la volontà di ampliare il numero di sale coinvolte qualora la somma raccolta dovesse superare l'obiettivo prefissato. La campagna si concluderà il 31 luglio 2026.

Successivamente, verranno pianificate e annunciate le proiezioni, che si terranno verosimilmente tra novembre e dicembre dello stesso anno. I sostenitori che hanno contribuito avranno la possibilità di scegliere la città più vicina tra quelle disponibili e riceveranno i premi previsti come ringraziamento per il loro supporto.

Filippo Giardina: il comico che debutta alla regia

Filippo Giardina è un riconosciuto stand-up comedian italiano, apprezzato per il suo stile diretto, provocatorio e spesso irriverente. Nel corso degli anni, ha affrontato con la sua comicità temi sociali e culturali, distinguendosi per un approccio satirico e senza filtri. Con ‘Strudel’, Giardina compie il suo debutto nella regia cinematografica, trasferendo la sua visione artistica e la sua pungente critica anche sul grande schermo, proponendo un'alternativa al cinema mainstream.