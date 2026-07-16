Il comico e autore Filippo Giardina è prossimo a raggiungere l'obiettivo della sua campagna di crowdfunding per portare il suo primo lungometraggio, ‘Strudel’, nelle sale cinematografiche italiane. Il progetto, nato in maniera indipendente e senza il supporto delle tradizionali case di produzione, ha già riscosso notevole successo, avvicinandosi rapidamente alla somma prefissata. Giardina ha scelto di coinvolgere direttamente la sua comunità di sostenitori, puntando a garantire la distribuzione del film in almeno otto cinema sul territorio nazionale.

Un'opera cinematografica sperimentale e anticonvenzionale

‘Strudel’ si configura come un'opera cinematografica fuori dagli schemi convenzionali. Il film mescola sapientemente diversi generi: dalla commedia al documentario, integrando elementi web e un marcato taglio satirico. Giardina ha dichiarato di aver realizzato questa pellicola con la medesima libertà creativa che contraddistingue i suoi monologhi, distaccandosi dalle logiche di mercato tipiche dell'industria cinematografica. L'intento è offrire al pubblico un'esperienza artistica originale e innovativa, capace di esplorare nuovi linguaggi e di coinvolgere gli spettatori in modo diretto e stimolante.

Traguardi della raccolta fondi e ricompense esclusive

La campagna di crowdfunding per ‘Strudel’ ha stabilito un obiettivo minimo di 30.000 euro, cifra essenziale per coprire i costi di distribuzione e la gestione logistica delle proiezioni. Attualmente, la raccolta ha già superato la soglia dei 25.000 euro, con diversi giorni ancora a disposizione per raggiungere e, auspicabilmente, superare la cifra. I sostenitori possono scegliere tra varie ricompense: dal semplice biglietto per una proiezione, a esperienze più esclusive, come uno spettacolo privato di Giardina o una serata di confronto con l'autore. L'uscita del film nelle sale è attesa per l'autunno, con la speranza di coinvolgere un numero sempre maggiore di cinema indipendenti, ampliando così la diffusione di questa iniziativa nata dal basso.

Filippo Giardina: il comico che sfida il sistema

Filippo Giardina è un comico e autore teatrale riconosciuto per i suoi monologhi satirici, nei quali affronta con acuta intelligenza e originalità temi sociali complessi. La sua attività, che spazia dal palcoscenico teatrale ai canali social, gli ha permesso di costruire una solida e fedele base di pubblico, attratta dal suo stile diretto, irriverente e anticonvenzionale. Con ‘Strudel’, Giardina si cimenta per la prima volta nella regia di un lungometraggio, portando la sua inconfondibile visione artistica anche sul grande schermo e confermando la sua volontà di esplorare nuove forme espressive.