L'anteprima nazionale di “Filumena - I figli di nessuno”, un innovativo spettacolo di teatro-danza, è in programma domenica 26 luglio alle ore 20:30 presso Villa Campolieto a Ercolano. L'evento si inserisce nel prestigioso contesto del Festival delle Ville Vesuviane 2026. Con drammaturgia e coreografie di Erminia Sticchi, e prodotto in collaborazione con il collettivo Skaramacay, lo spettacolo trae profonda ispirazione dall'universo di Eduardo De Filippo, in particolare da “Filumena Marturano”, offrendo una rilettura contemporanea del suo intramontabile mito.

Al centro della narrazione scenica si trova la figura di un figlio senza nome, simbolo universale di chi è cresciuto nell'ombra di una donna divenuta leggenda. Il suo percorso di ricerca dell'identità e origine si snoda attraverso l'incontro con sei figure femminili, che incarnano le molteplici sfaccettature della maternità: dalla cura all'assenza, dalla protezione al rifiuto, fino alla sopravvivenza. La stessa Filumena non è rappresentata come un personaggio realistico, ma come una presenza drammaturgica che si frammenta e si moltiplica nei corpi degli interpreti, nei testi e nelle immagini proiettate. L'intreccio di danza, frammenti dei testi di Eduardo e materiali visivi crea un'esperienza immersiva, dove corpo e voce si fondono in una tensione continua tra memoria, assenza e riconoscimento, costruendo un linguaggio scenico essenziale e diretto.

Il Festival delle Ville Vesuviane 2026: un palcoscenico d'eccellenza

La rappresentazione di “Filumena - I figli di nessuno” è uno degli appuntamenti di punta del Festival delle Ville Vesuviane 2026, una rassegna che dal 3 al 29 luglio anima le storiche dimore del “Miglio d’Oro” tra Ercolano, Torre del Greco, Portici e San Giorgio a Cremano. Il Festival propone un ricco cartellone che spazia da spettacoli di teatro, danza e musica a mostre e performance, coinvolgendo artisti di calibro nazionale e internazionale. La programmazione include, oltre a questa anteprima, eventi che spaziano dai classici della musica napoletana al teatro contemporaneo, docufilm e proposte per famiglie, valorizzando il patrimonio storico-artistico delle ville vesuviane come scenario privilegiato per la produzione culturale.

La scelta di Villa Campolieto per l'anteprima conferisce ulteriore risalto all'evento. Questa residenza settecentesca, tra le più rappresentative del territorio vesuviano, ospita regolarmente appuntamenti significativi del festival, rafforzando il legame tra l'architettura storica e i nuovi linguaggi espressivi della scena contemporanea.

Cast e innovazione scenica: il corpo come strumento narrativo

Sul palco, al fianco della coreografa Erminia Sticchi, si esibiscono Naomy Balsamo, Filomena Fusco, Giuseppe Messere, Emanuela Milo, Roberta Caccavale e Paola Sannino. Il progetto visivo è curato da Nestor Aiello, mentre i costumi sono firmati da Tanit. Il lavoro artistico si concentra sulla costruzione di un linguaggio scenico diretto e essenziale, in cui “il corpo è il principale strumento narrativo”.

La figura di Filumena, in questo contesto, trascende il personaggio per diventare un emblema universale di tutte le madri e di tutte le assenze. Questa prima nazionale sottolinea la vitalità di una ricerca teatrale che sa intrecciare i grandi temi della tradizione napoletana con forme espressive d'innovazione.

L'edizione 2026 del Festival delle Ville Vesuviane si conferma così un crocevia centrale per le arti performative in Campania, continuando a promuovere produzioni originali e a valorizzare la memoria di artisti fondamentali come Eduardo De Filippo, attraverso una programmazione che abbraccia prosa, danza e musica tradizionale.