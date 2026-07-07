Il Festival di Sanremo 2027 si prepara a importanti cambiamenti nel suo regolamento, e le prime anticipazioni hanno già suscitato reazioni positive nel panorama musicale italiano. Enzo Mazza, presidente della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ha espresso il suo favore riguardo alle novità proposte da Stefano De Martino, in particolare l'introduzione di una serata dedicata alla performance per la selezione del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Questa separazione tra la competizione principale del Festival e la gara per l'Eurovision è stata a lungo auspicata e rappresenta una scelta strategica per il futuro della musica italiana sul palcoscenico internazionale.

La nuova formula per l'Eurovision

L'idea di una serata "performance" specifica per l'Eurovision è stata accolta con entusiasmo da Mazza. Questa innovazione permetterebbe agli artisti di concentrarsi sulla creazione di un brano e di una messa in scena specificamente pensati per il contesto europeo, ottimizzando le possibilità di successo. Il presidente della FIMI ha evidenziato come, al di là dell'eccezionale successo dei Måneskin, la partecipazione italiana all'Eurovision non abbia storicamente generato un impatto significativo sulle vendite discografiche. Di conseguenza, una competizione dedicata e distinta dalla gara sanremese potrebbe concretamente migliorare i risultati dell'Italia sulla scena musicale internazionale, offrendo una piattaforma più mirata e strategica per gli artisti interessati a questa vetrina.

Il reinserimento dei Giovani nella categoria Big

Oltre alla novità sull'Eurovision, il presidente della FIMI ha espresso un chiaro auspicio per il ritorno a un format che preveda l'accesso diretto dei vincitori di Sanremo Giovani alla prestigiosa gara dei Big. Questo modello, già applicato con successo durante le edizioni curate da Amadeus, consentirebbe ai talenti emergenti di confrontarsi immediatamente con gli artisti più affermati, evitando la fase intermedia di una competizione separata, come le "Nuove Proposte". Tale modifica è annoverata tra le richieste prioritarie avanzate dalla Federazione, con l'obiettivo di valorizzare al meglio i giovani talenti e integrarli più rapidamente nel panorama musicale di alto livello.

Sebbene al momento non siano state rilasciate conferme ufficiali o indipendenti riguardo a queste specifiche proposte, il quadro generale del Festival di Sanremo 2027 appare orientato verso una profonda ristrutturazione del format. L'obiettivo primario è quello di rendere la storica competizione musicale italiana più snella, dinamica e competitiva a livello internazionale, rispondendo alle esigenze di un mercato musicale in continua evoluzione e alle aspettative del pubblico.