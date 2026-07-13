Il 9 giugno 2026 è stato formalizzato l'atto di donazione del prezioso archivio privato di Gianni Bono alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF). Bono, riconosciuto come editore, storico e studioso di spicco, è considerato tra i massimi esperti del fumetto italiano. Il Fondo Gianni Bono si distingue come una raccolta di ampiezza eccezionale nel panorama nazionale e internazionale, annoverando oltre 800 mila pezzi. Questa vasta collezione include periodici, collane, libri a fumetti e sulla storia del fumetto, con edizioni sia italiane che straniere.

Fanno parte dell'archivio anche materiali di lavorazione, sceneggiature, manoscritti, bozzetti, tavole originali, manifesti, fanzine e documenti d'archivio, tutti elementi che illustrano la ricca storia editoriale del fumetto in Italia.

L'acquisizione di questo fondo arricchisce significativamente il già cospicuo patrimonio della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, garantendo una destinazione stabile e accessibile a questa vasta collezione. La BNCF, grazie alla normativa sul deposito legale, possedeva già una delle più importanti collezioni pubbliche di fumetti e periodici illustrati, un patrimonio che è stato costantemente incrementato nel tempo, pur avendo subito gravi danni a seguito dell'alluvione del 1966.

L'integrazione del Fondo Bono con le raccolte esistenti permette di consolidare ulteriormente questo settore, assicurandone la conservazione a lungo termine e prevenendo il rischio di dispersione. È stato evidenziato come il valore intrinseco della donazione risieda nella scelta di affidare un patrimonio di tale portata a un'istituzione pubblica, sotto l'egida del Ministero della Cultura.

Un polo nazionale per il fumetto

L'acquisizione del Fondo Gianni Bono posiziona la Biblioteca nazionale centrale di Firenze come un nuovo e cruciale polo di riferimento a livello nazionale. L'obiettivo è la costituzione di una vera e propria Biblioteca italiana del fumetto, un centro d'eccellenza per la conservazione, lo studio e la valorizzazione di questo specifico patrimonio culturale.

L'ente fiorentino, che già vanta una considerevole collezione grazie al deposito legale, compie così un passo decisivo verso la realizzazione di questa ambiziosa iniziativa. Il trasferimento del fondo presso la sede di via Antonio Magliabechi è previsto nel corso del 2026, anno in cui avrà inizio anche la progressiva catalogazione dei materiali.

L'iniziativa si inserisce nelle attività di acquisizione e donazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, gestiti con procedure definite per garantire corretta conservazione e trattamento catalografico dei materiali. La BNCF, custode di milioni di risorse, conferma il suo ruolo nella tutela del patrimonio librario italiano, assicurando una gestione professionale e accessibile dei fondi, con catalogazione secondo gli standard nazionali.