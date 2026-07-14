La Galleria dell'Accademia di Firenze annuncia un calendario di aperture straordinarie serali, rimanendo aperta fino alle ore 23 nelle serate di martedì 21 e 28 luglio, e martedì 4 agosto 2026. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione che coinvolge i musei del gruppo GAMb (Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello), estendendosi fino a novembre. Il progetto è finanziato dal Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura.

Anche il Museo delle Cappelle Medicee prolungherà l'orario fino alle 23 nelle stesse tre serate di luglio e agosto, aggiungendo un'ulteriore apertura lunedì 10 agosto, dalle 19.15 alle 23.

A ottobre, il Museo Nazionale del Bargello, il Complesso di Orsanmichele e il Museo di Palazzo Davanzati offriranno aperture straordinarie nei lunedì 5, 12, 19 e 26, dalle 17 alle 21, in deroga alla consueta chiusura settimanale. Il calendario si concluderà lunedì 30 novembre, Festa della Toscana, con l'apertura serale di tutti e cinque i musei del gruppo (Accademia, Cappelle Medicee, Bargello, Orsanmichele e Palazzo Davanzati) dalle 17.15 alle 21.

Servizi e accessibilità per i visitatori

Il programma include la visitabilità del Corridoio Vasariano ogni venerdì sera dal 3 luglio al 20 novembre 2026, dalle 19 alle 23, con prenotazione obbligatoria. Per ottimizzare l'esperienza, sono stati introdotti nuovi biglietti cumulativi che consentono di visitare più sedi del gruppo GAMb (Galleria dell’Accademia, Bargello, Cappelle Medicee, Orsanmichele e Palazzo Davanzati) con validità di 24 o 72 ore, offrendo flessibilità e convenienza.

Per una pianificazione dettagliata, l'orario aggiornato dei musei è disponibile nella sezione "pubblicazioni scaricabili" del sito ufficiale di promozione turistica di Firenze. Si ricordano le giornate di ingresso gratuito nei musei statali: 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre e la prima domenica del mese, opportunità preziose per un pubblico più ampio.

Chiusure temporanee per manutenzione

Sono previste alcune chiusure temporanee per lavori. A Palazzo Davanzati, il secondo e il terzo piano saranno chiusi da oggi a venerdì 17 luglio per interventi impiantistici, mentre il primo piano chiuderà da martedì 21 a mercoledì 22 luglio. Il Museo di Casa Martelli resterà chiuso fino al 31 dicembre 2026 per interventi di manutenzione.

Queste misure mirano a garantire la conservazione e la valorizzazione futura del patrimonio culturale.

Le aperture straordinarie e i nuovi biglietti cumulativi arricchiscono l'offerta museale di Firenze, consentendo ai visitatori di esplorare il patrimonio culturale con maggiore flessibilità e in orari estesi, migliorando l'esperienza complessiva.