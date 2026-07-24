Firenze ha riabbracciato i Litfiba con un concerto celebrativo per i quarant’anni dall’uscita di "17 Re", album iconico. La storica band del rock italiano si è esibita il 23 luglio 2026 al Prato delle Cornacchie delle Cascine, luogo simbolo della musica a Firenze.

La serata è stata un momento di grande emozione per i fan e la band. Sul palco, Piero Pelù e Ghigo Renzulli hanno guidato la formazione ripercorrendo i brani più amati di "17 Re" e altri successi della carriera, omaggiando un disco fondamentale per il rock italiano.

Il forte legame con Firenze

Il concerto al Prato delle Cornacchie ha richiamato un pubblico numeroso, giunto per celebrare l'anniversario. L’evento ha ribadito il legame profondo tra i Litfiba e Firenze, città dove il gruppo è nato e ha mosso i primi passi negli anni Ottanta. Celebrare i quarant’anni di "17 Re" proprio a Firenze ha conferito un valore simbolico e affettivo alla serata, trasformandola in una festa collettiva.

Durante l’esibizione, la band ha proposto brani storici, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale attraverso le fasi della carriera. L’atmosfera, arricchita da fan di ogni età, ha testimoniato l’impatto dei Litfiba sulla scena musicale italiana.

L'influenza di "17 Re"

"17 Re" è un album rappresentativo dei Litfiba e del rock italiano degli anni Ottanta. La sua influenza si è fatta sentire per decenni, definendo suono e identità della band. Il concerto celebrativo a Firenze ha omaggiato questo capitolo fondamentale, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere dal vivo le emozioni dei brani.

L’evento al Prato delle Cornacchie si è distinto in una stagione musicale ricca di appuntamenti per il suo significato affettivo e la capacità di riunire la comunità attorno a una delle band più amate. I Litfiba hanno così confermato il loro ruolo centrale nella cultura musicale fiorentina e nazionale.