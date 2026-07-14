La Galleria dell'Accademia di Firenze si prepara ad accogliere i visitatori con orari serali prolungati. Il museo resterà aperto fino alle ore 23:00 nelle serate di martedì 21 e 28 luglio e martedì 4 agosto. Questa iniziativa rientra in un più ampio calendario di aperture straordinarie che coinvolgerà i musei del gruppo GAMB, un'aggregazione che comprende la stessa Galleria dell'Accademia e i prestigiosi Musei del Bargello. L'intero progetto, sostenuto dal Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura, mira a estendere le opportunità di visita fino al mese di novembre, offrendo al pubblico nuove occasioni per scoprire il ricco patrimonio artistico fiorentino.

Il calendario completo delle aperture serali a Firenze

Il programma di aperture speciali non si limita alla Galleria dell'Accademia. Anche il Museo delle Cappelle Medicee osserverà un orario di apertura prolungato nelle medesime serate di martedì 21 e 28 luglio, e martedì 4 agosto. A queste si aggiungerà un'ulteriore apertura straordinaria lunedì 10 agosto, dalle 19:15 alle 23:00. Proseguendo nel calendario, il mese di ottobre vedrà protagonisti il Museo Nazionale del Bargello, il Complesso di Orsanmichele e il Museo di Palazzo Davanzati. Questi siti saranno eccezionalmente aperti nei lunedì 5, 12, 19 e 26 ottobre, dalle 17:00 alle 21:00, superando la consueta chiusura settimanale. L'iniziativa culminerà lunedì 30 novembre, in occasione della Festa della Toscana, quando tutti e cinque i musei del gruppo – la Galleria dell'Accademia, le Cappelle Medicee, il Bargello, Orsanmichele e Palazzo Davanzati – saranno accessibili dalle 17:15 alle 21:00, offrendo un'occasione unica per esplorare l'arte e la storia di Firenze.

Informazioni su chiusure temporanee e interventi

Si segnalano alcune chiusure temporanee necessarie per lavori di manutenzione e adeguamento impiantistico. Presso il Museo di Palazzo Davanzati, il secondo e il terzo piano rimarranno chiusi da oggi, martedì 14 luglio, fino a venerdì 17 luglio. Successivamente, il primo piano del medesimo museo sarà inaccessibile da martedì 21 a mercoledì 22 luglio. Per interventi analoghi, il Museo di Casa Martelli resterà chiuso al pubblico fino al 31 dicembre. Queste interruzioni sono finalizzate a garantire la migliore conservazione e fruibilità delle strutture museali nel lungo termine.

Il ruolo del gruppo GAMB nella valorizzazione del patrimonio fiorentino

Il gruppo GAMB, che riunisce la Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello – tra cui il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo Nazionale del Bargello, il Complesso di Orsanmichele e il Museo di Palazzo Davanzati – rappresenta un pilastro fondamentale per la cultura fiorentina. Questi musei, strategicamente posizionati nel centro storico di Firenze, costituiscono un polo culturale e artistico di primaria importanza. Il Piano di Valorizzazione 2026 del Ministero della Cultura supporta attivamente l'ampliamento delle opportunità di visita, con l'obiettivo primario di rendere il patrimonio museale più accessibile a un pubblico vasto, anche attraverso l'estensione degli orari serali e l'apertura in giorni tradizionalmente dedicati alla chiusura settimanale. L'iniziativa sottolinea l'impegno costante nella promozione e nella fruizione delle ricchezze artistiche della città.