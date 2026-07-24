A Firenze, a 82 anni dalla morte del comandante partigiano "Potente", al secolo Aligi Barducci, è stata ritrovata la sua divisa militare. L'uniforme, che Barducci indossò nel Regio Esercito prima dell'8 settembre 1943, sarà svelata l'11 agosto a Villa Vogel, data della Liberazione della città. Questo fortuito ritrovamento è il culmine di passaggi avvenuti nei decenni, a partire da un acquisto casuale negli anni Ottanta al mercatino delle Pulci di piazza dei Ciompi da un anonimo compratore.

In tempi più recenti, la divisa è stata venduta a Niccolò Tognarini, figlio di Ivano, già direttore dell'Istituto storico della Resistenza della Toscana.

Tognarini, incuriosito da un annuncio su una rivista di storia militare, l'ha acquistata. La ricostruzione della storia dell'uniforme e del suo proprietario ha rivelato che il primo acquirente cercava chiarimenti su una divisa con mostrine del X Reggimento Arditi del Regio Esercito, accompagnata da un berretto da sottotenente del 67° Reggimento di fanteria. Un dettaglio cruciale era l'etichetta nei pantaloni, che recava la scritta "Alici Barducci", con un refuso nel nome.

L'autenticazione del cimelio di Barducci

Tognarini ha contattato lo Stato maggiore dell'Esercito, scoprendo che Barducci aveva effettivamente fatto parte del 67° Reggimento prima di passare agli Arditi. Ha quindi convinto l'inserzionista a vendergli l'uniforme.

La certezza definitiva che si trattasse proprio di "Potente" è giunta da un'altra etichetta nell'uniforme: "F. Cattaneo Firenze, sig, data" con l'aggiunta manoscritta "Barducci, 27 V 42". La presenza del cognome del futuro comandante partigiano e il nome di una nota sartoria fiorentina, uniti a una foto di Barducci in divisa trovata nello studio fotografico Ditta Schemboche di Borgo Ognissanti a Firenze, hanno eliminato ogni dubbio sull'autenticità del cimelio di alta importanza storica.

Dopo l'8 settembre 1943, Aligi Barducci rifiutò di combattere a fianco dei tedeschi, rientrando a Firenze il 3 ottobre. Depose i panni militari e si unì alla Resistenza, diventando una delle figure di spicco in città con il nome di battaglia "Potente".

La sera dell'8 agosto fu ferito dallo scoppio di una granata di mortaio mentre si dirigeva al distretto militare di piazza Santo Spirito. Il giorno successivo, a 31 anni, morì all'ospedale di Greve in Chianti, località già liberata dagli Alleati. Due giorni dopo, l'11 agosto, fu dato l'ordine di insurrezione del Cttn per la Liberazione di Firenze.

L'Istituto storico della Resistenza della Toscana, di cui Ivano Tognarini è stato direttore, svolge attività di ricerca, conservazione e valorizzazione della memoria storica della Resistenza e dell'antifascismo. L'istituto promuove studi, pubblicazioni e iniziative culturali per diffondere la conoscenza dei fatti e dei protagonisti della Resistenza toscana, collaborando con scuole, enti pubblici e associazioni per la tutela dei valori democratici e della memoria storica regionale.