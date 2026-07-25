Siglato l’Accordo di valorizzazione tra Ministero della Cultura e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per Villa Zeri di Mentana, appartenuta a Federico Zeri, autorevole storico dell’arte del Novecento. La villa entrerà nella rete museale nazionale, gestita dall’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione musei nazionali di Roma.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha evidenziato che la dimora custodisce la memoria di Federico Zeri, valorizzandone metodo e idea di conoscenza come esercizio critico. L’accordo consentirà fruizione pubblica progressiva per studiosi, artisti e cittadini, trasformando l’eredità culturale in capitale pubblico per le nuove generazioni.

Firmata da Luca Mercuri (Direttore dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo) e Giovanni Molari (Rettore dell’Università di Bologna).

Un polo culturale e di ricerca

Il progetto pluriennale, promosso da Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, Università di Bologna e Fondazione Federico Zeri, creerà un polo culturale permanente per ricerca, esposizione, formazione e produzione. Villa Zeri, edificata negli anni Sessanta da Andrea Busiri Vici, ospiterà il programma "Villa Zeri. Abitare le immagini", con mostre, convegni, seminari, didattica, editoria, formazione, musealizzazione, conservazione, restauro e residenze d’artista.

L’iniziativa amplia la rete integrata di case museo e dimore di studiosi e artisti a Roma, affiancando Villa Zeri a Casa Museo Mario Praz, Casa Museo Boncompagni Ludovisi, Casa Museo Hendrik Christian Andersen, Casa Pasolini e Casa Balla.

Le dichiarazioni

Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna, ha dichiarato che l’accordo "assicura una prospettiva di lungo periodo alla valorizzazione della villa", ringraziando Federico Zeri per l'eredità culturale affidata all'Università. Luca Mercuri, Direttore dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo, ha affermato che Villa Zeri è un tassello fondamentale per trasformare queste dimore in centri vitali di ricerca, esposizione, formazione e partecipazione culturale, connessi a comunità e istituzioni.