Dal cemento al colore: nasce a Roma la prima edizione di Flo' – FuoriLuogO, un innovativo festival che, dall'1 al 30 agosto 2026, trasformerà il tetto di un parcheggio multipiano nel cuore di Roma Est in un vibrante villaggio culturale. Situato a ben 17 metri di altezza, il Casilino Sky Park si prepara a ospitare un evento unico, concepito per riqualificare uno spazio urbano anonimo e renderlo un punto di riferimento per la street art, la musica e la cultura contemporanea.

L'iniziativa, ideata e realizzata da Fusolab proprio negli spazi del Casilino Sky Park, è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è stata riconosciuta vincitrice dell'Avviso Pubblico “Roma Creativa 365.

Cultura tutto l’anno”, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Flo' – FuoriLuogO si configura come una vera e propria scommessa culturale e sociale, mirando a offrire alla collettività una nuova opportunità di incontro, creatività e fruizione artistica in un contesto inaspettato.

Un Villaggio Culturale Sospeso con Vista su Roma

La suggestiva terrazza panoramica del Casilino Sky Park, da cui è possibile ammirare la Cupola di San Pietro, diventerà il fulcro di questo festival sospeso. Il programma è pensato per un pubblico eterogeneo e si articola attraverso sei aree tematiche principali: la Live Arena, dedicata a concerti e spettacoli teatrali sotto le stelle; l'Art District, spazio privilegiato per il live painting e la street art che ridisegnerà i volumi della struttura; appuntamenti con la stand-up comedy; aree dedicate a giochi e sport al tramonto; e attività specifiche per i più piccoli.

A completare l'offerta, ogni sera la Terrazza del Gusto delizierà i visitatori con sette cucine di street food pop-gourmet, garantendo un'esperienza culinaria ricca e variegata.

Programma Artistico e Appuntamenti Imperdibili

Il cartellone di Flo' – FuoriLuogO vanta un ricchissimo cast di artisti, con nomi di spicco del panorama nazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, si segnalano le performance di Andrea Rivera e Daniele Fabbri, affiancati da talenti come Area 765, Claudio Morici, Tiziano La Bella, Ivan Talarico e le band tributo Asilo Republic e Impulse. Il programma è strutturato in due blocchi distinti: il primo si svolgerà dall'1 al 9 agosto, mentre il secondo animerà il Casilino Sky Park dal 21 al 30 agosto.

Gli eventi spazieranno tra concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, sessioni di stand-up comedy, DJ set e tributi musicali, promettendo un'offerta culturale dinamica e coinvolgente per tutte le età e i gusti.

Come Raggiungere il Casilino Sky Park

Il Casilino Sky Park, situato in Viale della Bella Villa 106 a Roma Est, è facilmente accessibile per tutti i partecipanti. Per chi utilizza i mezzi pubblici, la fermata Alessandrino della Metro C si trova a breve distanza, così come la linea bus 313 e la pista ciclabile Togliatti. Per chi preferisce l'auto, sono disponibili ben 600 posti auto gratuiti distribuiti sui primi tre piani del parcheggio. Il festival si propone come una vera e propria "festa sospesa", un'occasione per interrompere il ritmo incalzante delle giornate estive e immergersi in un mondo di risate, musica ed emozioni da gustare e condividere, lontano dalla routine cittadina.