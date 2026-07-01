Il documentario "Florence Calling. Anni ‘80: il Rinascimento Rock" esplora la scena musicale fiorentina tra fine anni Settanta e il decennio successivo. Diretto da Federico Chiarini, è stato presentato il primo luglio a Palazzo Vecchio, con protagonisti e testimoni. L’opera, prodotta da Lentamente e scritta da Chiarini con Francesco Faralli, documenta una stagione definita “irripetibile”. Chiarini ha evidenziato come la Firenze degli anni Ottanta vide nascere una scena musicale viva, fatta di gruppi, locali, spazi occupati ed esperienze collettive.

Il racconto, con interviste, materiali d’archivio e performance dal vivo, segue la crescita di band quali Litfiba, Diaframma, Neon, Rinf e Pankow, che resero Firenze un centro creativo del rock italiano alternativo. Il film esplora luoghi storici come il Tenax, il Manila, il Flog, il Banana Moon, la Metropoli e l’Insonnia, teatri di innovazione e aggregazione sociale. Girato tra questi spazi e i quartieri, il documentario rende tangibile il clima di fermento e trasformazione di una città divenuta punto di riferimento per la musica indipendente in Italia.

Testimonianze e eredità del Rinascimento Rock fiorentino

"Florence Calling" dedica spazio alle testimonianze dei protagonisti: musicisti, organizzatori, gestori di club, giornalisti e spettatori.

Un mosaico di storie e voci costruisce un racconto corale, attento agli aspetti sociali. Autogestione degli spazi, ruolo di etichette indipendenti e radio alternative sono centrali per comprendere la portata del Rinascimento Rock fiorentino. La presenza di gruppi di culto, come Litfiba e Diaframma, è valorizzata tramite immagini, brani dal vivo e interviste esclusive, sottolineando il contributo determinante di Firenze alla musica italiana. Locali e centri sociali narrati sono parte della memoria collettiva fiorentina, simboli di una gioventù che sperimentava nuove sonorità e aggregazione. Regia e montaggio ricostruiscono un decennio di cambiamenti musicali e sociali, grazie a materiali inediti dagli archivi cittadini e privati.

La presentazione di "Florence Calling" a Palazzo Vecchio sottolinea la centralità della vicenda musicale anni Ottanta nella narrazione storica cittadina. Luoghi come il Tenax (fondato nel 1981 e tuttora attivo come uno dei principali club italiani) rappresentano un significativo lascito del periodo. Il Flog (inaugurato a fine anni Settanta) è oggi riconosciuto come punto di riferimento per musica ed eventi culturali. Il documentario colloca la vicenda fiorentina in una più ampia trasformazione nazionale: tra il 1981 e il 1989 molte band italiane trovarono a Firenze possibilità di affermarsi e confrontarsi con pubblico e tendenze internazionali, rilanciando la città come crocevia della scena musicale indipendente.

Grazie a testimonianze e ricostruzione visiva degli spazi urbani, "Florence Calling" si propone come un documento prezioso per appassionati di musica rock e per chi si interessa alla storia sociale e culturale italiana degli ultimi quarant’anni.