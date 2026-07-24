Il 24 luglio 2026, la città di Foggia ha celebrato un evento di grande rilevanza culturale: la presentazione degli spazi che ospiteranno il futuro Museo Casa Arbore. All'iniziativa ha partecipato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, collegato in videocall con l’artista Renzo Arbore e gli architetti Alida Cappelletti e Giovanni Licheri.

Decaro ha definito l'iniziativa un “bel regalo che ci fa il maestro Arbore”, sottolineando come la casa natale dell'artista diventerà un museo e un polo culturale polifunzionale. Questo nuovo spazio sarà dedicato all'arte, alla musica e allo spettacolo dal vivo, arricchito da una vasta collezione di oggetti, filmati e immagini donati personalmente dal maestro Arbore.

Il presidente ha inoltre annunciato che, dopo l'allestimento degli spazi espositivi nei prossimi giorni, a settembre sarà avviato un percorso di partecipazione che coinvolgerà le associazioni culturali cittadine e l'amministrazione comunale. L'obiettivo è definire la gestione e la caratterizzazione degli ambienti, che saranno messi a disposizione in particolare dei giovani della comunità foggiana. Decaro ha concluso esprimendo il profondo orgoglio per questo “dono che ci rende orgogliosi”.

La nascita del Museo Casa Arbore rappresenta un momento cruciale per Foggia, trasformando la dimora natale dell’artista in un vivace presidio culturale aperto alla collettività. Il museo custodirà e renderà fruibili oggetti, filmati e memorabilia che ripercorrono la straordinaria carriera internazionale di Renzo Arbore, mantenendone viva la memoria e promuovendo al contempo attività innovative rivolte alle nuove generazioni.

Il progetto e il sostegno istituzionale

Il progetto del Museo Casa Arbore è il risultato di un significativo intervento programmato e finanziato con un investimento di 1.000.000,00 euro. Questo capitale è destinato alla trasformazione dell'ex Biblioteca dei ragazzi di Foggia in un moderno spazio espositivo e un laboratorio culturale permanente. L'iniziativa gode del sostegno e della promozione congiunta di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia e Consorzio Puglia Culture. L'istituzione del museo si inserisce nel più ampio circuito dei Poli Biblio-Museali regionali, rafforzando così la rete culturale pugliese e, in particolare, quella del territorio foggiano.

La ricca collezione donata da Renzo Arbore include una molteplicità di oggetti, documenti e memorabilia che illustrano la sua eclettica carriera nel mondo della radio, della televisione e della musica.

Il percorso museale prevede allestimenti espositivi, anche in formato multimediale, che permetteranno ai visitatori di rivivere momenti iconici di programmi storici come Quelli della notte e Indietro tutta, oltre alle celebri tournée internazionali dell’Orchestra Italiana. Non solo esposizione: il museo sarà anche un centro di sperimentazione artistica, con la realizzazione di una sala di registrazione e una sala prova. Questi spazi saranno a disposizione di giovani musicisti, compagnie teatrali, associazioni culturali e operatori dello spettacolo locali, promuovendo la creatività e la produzione artistica sul territorio.

Valore culturale e opportunità per il territorio foggiano

L’istituzione del Museo Casa Arbore si configura come una straordinaria opportunità per valorizzare il patrimonio umano e artistico di Foggia.

Il coinvolgimento attivo delle associazioni culturali cittadine e la specifica destinazione degli spazi ai giovani evidenziano l'intento di creare un ponte tra la memoria storica e il futuro, trasformando l'istituzione in un luogo dinamico di produzione e diffusione culturale.

In questo contesto, il ruolo di Renzo Arbore, figura eclettica della cultura italiana e riconosciuto ambasciatore della regione, assume una nuova valenza pubblica e collettiva. La fruizione diretta dei materiali che hanno segnato la sua carriera e la partecipazione attiva della comunità foggiana nella gestione e nell'utilizzo dello spazio garantiranno che il museo diventi un punto di riferimento vitale per l'intera regione.