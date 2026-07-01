La Fondazione Prada ha annunciato l'apertura della seconda call for entries per il suo Film Fund, iniziativa avviata nel 2023 e dedicata allo sviluppo di progetti cinematografici originali. La nuova fase di candidature, iniziata oggi, 1° luglio 2026, mira a favorire opere per originalità di linguaggio e sperimentazione. Promuove ricerca e innovazione nel cinema, rivolgendosi a professionisti e artisti in Italia e all'estero. Questa call for entries selezionerà lungometraggi e documentari, offrendo significativo supporto economico per il loro sviluppo creativo.

Le candidature si inviano tramite il sito ufficiale della Fondazione Prada; la selezione è curata da una commissione esperti.

Obiettivi e visione del Film Fund

L'edizione 2026 conferma la volontà della Fondazione Prada di essere un punto di riferimento culturale nazionale e internazionale. Il Film Fund intende sostenere progetti che promuovano nuove idee narrative e visive, rafforzando il dialogo nella produzione cinematografica contemporanea. "Con il Film Fund vogliamo incoraggiare la libertà espressiva di autori emergenti e già affermati, valorizzando la pluralità di voci e prospettive", ha dichiarato la Fondazione.

Il fondo assegnerà contributi variabili, modulati sulle esigenze artistiche e produttive di ogni progetto selezionato.

I promotori, sulla scia della prima edizione, mirano a favorire sia la sperimentazione narrativa sia il coinvolgimento di nuovi talenti.

L'impegno della Fondazione Prada nel settore cinematografico

Fondata nel 1993, la Fondazione Prada si è affermata internazionalmente nella promozione di arti visive, architettura e cinema. Il suo centro a Milano ospita regolarmente proiezioni, incontri, retrospettive e progetti speciali dedicati al linguaggio cinematografico. Il Film Fund è una delle iniziative più recenti dell'ente, affiancando mostre temporanee e programmi educativi. Il progetto si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la ricerca artistica e di apertura alle contaminazioni tra discipline.

Con questa seconda call for entries, la Fondazione Prada conferma la sua volontà di consolidare un ruolo propositivo nel settore, con attenzione ai progetti che esplorano la complessità del contemporaneo.