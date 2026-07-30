La Fondazione Prada a Milano ospita la rassegna "Global Antiquity / Globalizzazione dell'antico", un'esposizione che indaga il profondo legame tra il mondo antico e la contemporaneità globalizzata. Curata da Salvatore Settis e Anna Anguissola, la mostra si propone di analizzare il ruolo delle antichità in un'epoca caratterizzata da forti tensioni identitarie e nazionalismi. Attraverso un percorso che spazia dal terzo millennio avanti Cristo al XIX secolo, l'iniziativa accoglie opere di inestimabile valore provenienti da prestigiose collezioni e musei internazionali, tra cui il Museo Egizio di Torino, il Museo del Louvre, il British Museum e la Bibliothèque nationale de France, articolate negli spazi della sede di Largo Isarco.

Il cuore dell'esposizione risiede nell'approfondimento di temi cruciali quali la circolazione di idee e oggetti nell'antichità, le contaminazioni culturali e la genesi delle identità collettive. Il percorso si snoda attraverso le rotte del Mediterraneo, la Via della Seta, l'Africa e il Medio Oriente, evidenziando come l'antico sia stato un crocevia di scambi e interazioni. L'obiettivo primario è contrastare il rischio di "ridurre l'antichità a retorica identitaria", come sottolineato da Settis. La mostra intende dimostrare che "l'eredità dell'antico è uno strumento di dialogo, non di esclusione", mettendo in discussione visioni chiuse e celebrative che tendono a isolare il passato da una comprensione più ampia della storia dei popoli.

Un viaggio tra culture e continenti

L'allestimento di "Global Antiquity" si configura come un vero e proprio dialogo tra istituzioni museali di diverse nazioni e la città di Milano. L'esposizione presenta prestiti significativi dai principali musei europei e africani, offrendo ai visitatori un itinerario trasversale che supera le tradizionali barriere geografiche e temporali. I nuclei tematici sono organizzati per esplorare le diverse aree geografiche e culturali che, nel corso della storia, hanno intessuto relazioni profonde con il Mediterraneo e l'Europa antica, rivelando la complessità e la ricchezza degli scambi.

La Fondazione Prada, istituita nel 1993, si distingue per la sua vocazione alla promozione di progetti interdisciplinari e per la sua apertura verso i linguaggi artistici globali.

La sede di Largo Isarco a Milano, un capolavoro architettonico firmato da Rem Koolhaas, è un punto di riferimento per l'arte contemporanea e le iniziative sperimentali, ospitando regolarmente esposizioni di risonanza internazionale.

L'impegno della Fondazione Prada per il dialogo culturale

Tra le più importanti istituzioni culturali private in Italia e in Europa, la Fondazione Prada ha consolidato nel tempo la sua missione di produrre e diffondere nuove idee. Collaborando con musei, università e centri di ricerca a livello mondiale, ha promosso mostre di grande rilevanza e un ricco programma di incontri, conferenze e pubblicazioni. La scelta di accogliere "Global Antiquity" riafferma l'impegno dell'istituzione a stimolare letture critiche del passato e a promuovere un confronto costruttivo sulla costruzione delle identità collettive, rafforzando il ruolo di Milano come polo culturale di eccellenza internazionale.