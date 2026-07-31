La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è museo accreditato al Sistema Museale Nazionale. L'accreditamento, per istituti non statali, è stato certificato dalla Commissione per i requisiti di qualità. Fondata nel 1995 da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la Fondazione è tra le principali istituzioni italiane di arte contemporanea, con collezione internazionale e intensa attività espositiva, ricerca e formazione. Riconosciuta eccellenza in gestione, conservazione, ricerca, accessibilità e servizi.

Riconoscimento

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo: “Questo riconoscimento è un momento significativo.

Essere riconosciuti come museo valorizza un percorso trentennale e rafforza il nostro impegno a fare dell’arte contemporanea strumento. Continueremo a lavorare per un museo aperto, accessibile e inclusivo”.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli: “Il riconoscimento certifica l’eccellenza di una realtà che da oltre trent’anni rende il Piemonte riferimento internazionale per l’arte contemporanea”. Hanno aggiunto che il risultato “rafforza il sistema museale piemontese e conferma come investire in cultura generi attrattività e sviluppo”.

Nel Sistema Museale Nazionale

L’accreditamento consolida il ruolo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nella rete dei musei italiani, favorendo nuove collaborazioni, ricerca e progettazione.

Il Sistema Museale Nazionale (Ministero Cultura) mira a standard di qualità e valorizzazione. La Fondazione rafforza la sua presenza, confermando l'impegno nella diffusione dell'arte contemporanea e nell'accessibilità culturale.