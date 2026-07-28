La Fondazione uBroker ha annunciato il suo ingresso nel programma Patrons della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. L'iniziativa coinvolge persone, aziende e organizzazioni nel sostegno delle attività del museo. Questa adesione amplia il percorso della Fondazione, già attiva in inclusione sociale, educazione, ambiente e cooperazione internazionale, estendendo il suo impegno alla valorizzazione culturale.

Attraverso il programma Patrons, la Fondazione uBroker contribuirà alla tutela delle collezioni della GAM e allo sviluppo delle attività future del museo, sostenendo il ruolo dell'istituzione come luogo di partecipazione e apertura alla comunità.

Cristiano Bilucaglia, presidente della Fondazione uBroker, ha dichiarato: “Crediamo che la cultura sia un bene comune e un investimento capace di generare valore nel tempo. Sostenere la GAM significa contribuire alla valorizzazione di un patrimonio che appartiene a tutti e favorire occasioni di crescita e dialogo”. L'adesione rafforza il legame tra cultura, responsabilità sociale e sviluppo delle comunità nel territorio torinese.

Il Contributo della Fondazione uBroker ai Patrons della GAM

La partecipazione della Fondazione uBroker si inserisce in un percorso di sostegno alle attività della GAM, con l'obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano la crescita culturale e la partecipazione collettiva.

Il programma Patrons della GAM permette a enti e privati di contribuire attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle collezioni e delle attività museali, rafforzando il rapporto tra istituzione e territorio.

Il Progetto di Rigenerazione “GAM 4.0”

La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino è al centro di un importante progetto di rigenerazione, “GAM 4.0: recuperare il futuro Orizzonti di progetto, per un museo del domani”. Il piano, presentato il 30 giugno 2026, prevede la trasformazione della GAM in una grande piazza civica e piattaforma culturale, con attenzione a innovazione architettonica, sostenibilità, accessibilità e inclusione. Il progetto, firmato dallo studio MVRDV con Balance Architettura ed EP&S Group, comporta un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro.

L'intervento prevede nuove aree polifunzionali, spazi verdi e un'esposizione dei progetti finalisti del concorso internazionale, visitabile dal 1° luglio 2026. Questo percorso di rinnovamento valorizza l'identità storica del museo e mira a rafforzare il ruolo della GAM come infrastruttura civica aperta e tecnologicamente avanzata.