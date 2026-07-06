I Foo Fighters hanno infiammato l’Ippodromo La Maura di Milano con l’unica tappa italiana del loro Take Cover Tour 2026, radunando un’imponente folla di 65mila spettatori. Il concerto, una vera e propria cavalcata rock durata quasi tre ore, ha dimostrato la capacità della band di tenere il palco senza il minimo cedimento, attraversando con naturalezza trent’anni di una carriera costellata di successi. Al centro di questa macchina perfetta del rock, Dave Grohl, frontman loquace e carismatico, ha guidato la serata con un’energia contagiosa e un’interazione costante con il pubblico, alternando momenti di musica intensa a battute e racconti personali che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente.

La performance ha celebrato anche un anniversario significativo: i trentuno anni dall’uscita del loro album d’esordio, un traguardo che poche band della loro generazione possono vantare con la stessa fame di palco.

Una scaletta che ripercorre trent'anni di storia

Durante lo spettacolo, i Foo Fighters hanno offerto una scaletta impressionante, pescando da ogni fase della loro discografia e rendendo praticamente impossibile uscire dall’Ippodromo La Maura scontenti. Il repertorio ha incluso brani storici e amati dai fan come ‘All My Life’, ‘The Pretender’, ‘My Hero’, ‘Learn to Fly’, ‘Big Me’, ‘Times Like These’, ‘La Dee Da’, ‘Best of You’, ‘These Days’ e l’immancabile ‘Everlong’. Un vero e proprio gigantesco karaoke rock, reso possibile da una delle discografie più solide e variegate del genere.

Non sono mancati omaggi sentiti ad altre icone del rock: la band ha eseguito uno snippet di ‘Ace of Spades’ dei Motörhead, in tributo a Lemmy, e ha proposto ‘Marigold’, un brano scritto da Grohl ai tempi in cui militava nei Nirvana. Sebbene il tour accompagnasse l’uscita di 'Your Favorite Toy', il nuovo album pubblicato lo scorso aprile e considerato il disco più diretto e aggressivo realizzato dal gruppo negli ultimi anni, a Milano la band ha scelto di lasciare ampio spazio ai classici che hanno segnato in modo indelebile la loro carriera.

Un evento arricchito da opening act e momenti speciali

La giornata musicale si è aperta con le esibizioni di due nomi che ben riassumono la scena del rock britannico: i Fat Dog e gli Idles.

Entrambe le band hanno scaldato il pubblico con performance energiche e coinvolgenti, preparando il terreno per l’arrivo della formazione di Grohl e confermando di essere tutt’altro che riempitivi. Sul palco, la band ha girato a pieno regime, ma è stato Grohl il baricentro, mantenendo in pugno la folla dall’inizio alla fine senza mai trasformare il concerto in un one man show. Ogni membro dei Foo Fighters ha avuto modo di esprimersi, con momenti di scambio di strumenti – Grohl stesso è tornato dietro le pelli in un’occasione – e riferimenti alle rispettive esperienze musicali passate. Il frontman ha mostrato una rara attenzione verso il pubblico, fermando il concerto per assicurarsi che una persona tra la folla ricevesse assistenza.

Il live a Milano ha confermato la solidità e la resilienza della band, capace di superare cambiamenti di formazione, lutti e difficoltà personali vissute dal frontman negli ultimi anni, restando una macchina potente e una categoria a parte nel panorama del rock contemporaneo.

Dave Grohl: il carisma di un'icona rock

Dave Grohl è il fondatore e l’anima dei Foo Fighters, ma la sua fama lo precede grazie anche alla sua storica carriera come batterista nei Nirvana. Considerato da anni il ‘nicest guy in rock’, la persona più amichevole del rock, Grohl è indiscutibilmente uno dei musicisti più influenti della sua generazione. Il suo carisma è raro e la sua capacità di coinvolgere il pubblico è leggendaria, rendendolo una delle più affidabili macchine da live del rock contemporaneo.

Nonostante abbia attraversato probabilmente il periodo più difficile della propria vita negli ultimi anni, segnato dalla perdita di colleghi e familiari e da vicende personali che hanno inevitabilmente incrinato la sua immagine pubblica, Grohl ha sempre mantenuto una forte presenza sul palco e una grande passione per la musica dal vivo. Le sue canzoni, spesso allungate in jam session, e l’allineamento perfetto dei musicisti sono la prova tangibile del piacere di suonare che ancora prevale, rendendo le certezze di questa serata difficili da smentire.