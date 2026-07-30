Un prezioso frammento di corali medievali, risalente al XIII secolo, è stato ufficialmente restituito all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino. La cerimonia di consegna si è tenuta a Colle Val d'Elsa, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, che hanno condotto l'operazione di recupero del reperto.

Il recupero e l'importanza storica del frammento

Il frammento, parte integrante di un antico manoscritto liturgico, è stato individuato grazie alle approfondite indagini condotte dai Carabinieri.

Il reperto era stato sottratto in passato e la sua autenticità, insieme alla sua origine, è stata confermata da esperti storici dell'arte. Il documento si distingue per le sue raffinate decorazioni e le notazioni musicali, elementi caratteristici del periodo medievale, e costituisce una testimonianza significativa della ricca storia religiosa e culturale del territorio senese.

La cerimonia di restituzione e il ruolo dell'Arcidiocesi

La restituzione si è svolta presso la sede dell'Arcidiocesi, con la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e religiosi. L'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino svolge un ruolo fondamentale nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della zona, promuovendo attivamente iniziative dedicate alla conservazione dei beni culturali ecclesiastici.

La diocesi ha espresso profonda soddisfazione per il ritorno del frammento, evidenziando l'importanza cruciale della collaborazione tra istituzioni civili e religiose nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale.

Durante la cerimonia è stato sottolineato con enfasi il valore storico e artistico del frammento, che sarà ora nuovamente accessibile alla comunità locale e agli studiosi. Il recupero di questo manoscritto contribuisce in modo sostanziale a ricostruire e preservare la memoria storica della diocesi e dell'intero territorio di Colle Val d'Elsa.