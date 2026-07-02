Il cantautore genovese Francesco Baccini ha pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato "Carlo Pernat", disponibile dal 1° luglio 2026. Il brano rappresenta un omaggio personale e musicale a Carlo Pernat, figura di spicco e noto manager del Motomondiale, con il quale Baccini condivide una profonda e duratura amicizia. L'uscita è stata accompagnata dalle riflessioni dell'artista sul legame che lo unisce a Pernat, considerato una presenza centrale nel paddock del motociclismo.

Baccini, la cui carriera è iniziata sul finire degli anni Ottanta ed è caratterizzata da una costante ricerca tra la canzone d'autore e sonorità popolari, ha descritto la composizione come «un modo per raccontare una persona speciale, unica per il suo modo di vivere e vedere la vita».

Il singolo è stato reso disponibile sulle principali piattaforme digitali ed è accompagnato da un videoclip, a testimonianza dell'importanza di questa nuova produzione. L'ispirazione per il pezzo nasce, come riferito dallo stesso Baccini, da una serie di incontri e aneddoti condivisi negli anni con Pernat, che l'artista considera non solo un manager, ma un vero e proprio "personaggio da romanzo vissuto intensamente".

L'omaggio a un'amicizia autentica

La canzone "Carlo Pernat" riflette appieno lo stile narrativo distintivo di Baccini, che abilmente intreccia ironia e introspezione. Il testo mette in risalto l'irriverenza e la spontaneità di Pernat, qualità riconosciute anche dagli appassionati del Motomondiale che ne hanno seguito le vicende sia dentro che fuori il paddock.

Baccini ha spiegato che il brano intende essere una testimonianza dell'autenticità di un uomo che «non ha mai avuto paura di dire quello che pensa, anche quando andava controcorrente». Il videoclip, presentato contestualmente al lancio del singolo, arricchisce ulteriormente il racconto con la partecipazione dello stesso Pernat, sottolineando la genuinità del rapporto tra i due amici.

Questa nuova pubblicazione si inserisce in un periodo di rinnovato fermento creativo per Baccini, che negli ultimi mesi ha dedicato energie sia a nuove composizioni sia a progetti dal vivo. Il coinvolgimento di Carlo Pernat, la cui personalità travolgente è ben nota anche al di fuori del circuito degli appassionati di moto, conferisce al progetto un sapore che bilancia l'aspetto personale con quello pubblico, creando un ponte tra mondi apparentemente distanti come quello della musica d'autore e lo sport motoristico.

La poetica narrativa di Francesco Baccini

Francesco Baccini, nato nel 1960, si è affermato nel corso dei decenni come una delle voci più originali del panorama musicale italiano. Il nuovo singolo si colloca nella consolidata tradizione dell'artista di dedicare brani a figure reali che hanno lasciato un segno significativo sul suo percorso umano e professionale. Noto per successi come "Le donne di Modena" e "Sotto questo sole", Baccini ha sempre coltivato un profondo gusto per la narrazione, rendendo il racconto di storie vere e vissute un elemento centrale nei suoi album.

Il sodalizio artistico e personale con Carlo Pernat rappresenta una delle più recenti ispirazioni per il cantautore: la canzone permette ai fan di scoprire un lato più intimo del manager genovese, spesso ritratto dai media esclusivamente attraverso la sua illustre carriera sportiva.

L'approccio scelto da Baccini – che intreccia sapientemente ironia, affetto e una punta di malinconia – dimostra come la musica possa trasformarsi in un potente strumento di ritratto e memoria. Il progetto ha inoltre contribuito ad avvicinare il pubblico della musica d'autore a quello appassionato di motociclismo, segnando un interessante e riuscito punto d'incontro tra universi culturali diversi.