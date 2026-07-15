Francesco Totti è il volto scelto da Sony Pictures Italia per il nuovo spot promozionale di Spider-Man: Brand New Day, il film dedicato all'Uomo Ragno in uscita nelle sale italiane il 29 luglio. L'ex capitano della Roma interpreta sé stesso, aggirandosi per le strade di Roma senza essere riconosciuto, in un parallelismo diretto con il protagonista Peter Parker. Nel filmato, Totti viene trattato da barista e passanti come un cliente qualunque, senza richieste di selfie o cenni di notorietà.

La sua vera identità emerge solo al termine dello spot, un dettaglio che Totti ha commentato con divertita ironia: “Pensare di girare per Roma e che nessuno mi riconosca...

È stato divertente, per una volta, passare inosservato”. Lo spot, diretto da Giorgio Testi e ideato dalle agenzie Crafted e Groenlandia, vede Alex Polidori come voce italiana di Spider-Man. Alessia Garulli, VP Marketing & Theatrical Distribution di Sony Pictures Italia, ha evidenziato: “Totti rappresenta perfettamente il tema centrale del film: trasformare persone comuni in simboli riconosciuti da milioni di persone”.

Il parallelismo tra Totti e Spider-Man: un eroe nell'anonimato

L'idea alla base della campagna riprende la trama del nuovo film Marvel, dove Peter Parker vive nell'anonimato dopo essere stato al centro dell'attenzione. Dietro il misterioso video comparso sul profilo Instagram di Totti si cela la strategia comunicativa di Sony, che con l'ex numero 10 giallorosso rievoca l'iconografia dell'eroe destinato a essere dimenticato.

Il filmato, condiviso il 14 luglio, era accompagnato dalla domanda: “Un eroe può davvero essere dimenticato?”, affiancata a bambini che giocano a calcio per strada.

Il riferimento alla serie cinematografica è rafforzato dalla didascalia di Totti a corredo del video: “Pensavamo fosse indimenticabile, e invece…”. Il tema del mistero sull'identità, comune a supereroe Marvel ed ex calciatore, costituisce il nucleo narrativo della campagna promozionale.

Totti e Roma: la scelta strategica per lo spot di Spider-Man

Il coinvolgimento di una figura iconica come Francesco Totti riflette una scelta strategica per connettere l'universo Marvel a uno scenario e una comunità riconoscibili dal pubblico italiano.

Lo spot è ambientato a Roma, città simbolo della carriera di Totti, un contesto che amplifica il contrasto tra notorietà e anonimato, tema portante di Spider-Man: Brand New Day. La selezione di Totti non è casuale: la sua immagine, legata all'identità di Roma e al panorama sportivo nazionale, lo rende il testimonial ideale per rappresentare l'eroe contemporaneo che si muove inosservato nella quotidianità metropolitana.

L'attesa per il film, in uscita il 29 luglio, è amplificata in Italia anche grazie a iniziative promozionali che coinvolgono personaggi di grande richiamo mediatico. Il lavoro di Giorgio Testi alla regia dello spot si inserisce in una tradizione di collaborazioni tra brand cinematografici e testimonial di alto profilo nello sport e nella cultura, rafforzando il legame tra cinema, sport e comunicazione.