La nona edizione del Noisy Naples Fest animerà la Mostra d’Oltremare di Napoli il 23 e 24 luglio 2026, affermandosi tra gli eventi musicali di punta dell'estate italiana. L'evento offrirà due giornate intense di concerti in una nuova venue, il Viale delle 28 Fontane, con una programmazione ampliata per potenziare l'offerta musicale e il turismo estivo partenopeo.

Il festival presenta quest'anno un format rinnovato, con doppia line-up giornaliera, due headliner per sera e l'introduzione di nuovi spazi dedicati all'intrattenimento, ai dj set e all'offerta enogastronomica.

Protagonisti indiscussi saranno i Franz Ferdinand, band scozzese alla loro prima esibizione a Napoli nella serata inaugurale del 23 luglio, e i Kasabian, che torneranno sul palco il 24 luglio per la loro unica tappa italiana, dopo il successo del 2018.

La line-up completa e gli eventi speciali

Accanto ai nomi principali, il cartellone del Noisy Naples Fest 2026 propone un ricco ventaglio di artisti. Il 23 luglio, oltre ai Franz Ferdinand, si esibiranno gli Skunk Anansie e i Bluvertigo, affiancati dal producer britannico Grove e dal dj set di Virgin Radio curato da Ringo. Il 24 luglio, con i Kasabian, saranno protagonisti i Subsonica e i Planet Funk, insieme a Pellegrino e al suo progetto live Dance Rituals.

Entrambe le serate saranno arricchite da numerosi dj set tra i cambi palco e gli aftershow. Il 23 luglio si alterneranno Addolorata, Esco X Bellettini, Yum e Yab Killer; il 24 luglio sarà il turno di Karlove, Curcio, Giuseppe Fava e Obbi. Gli aftershow, ospitati negli spazi del foyer dell’Arena Flegrea, vedranno la partecipazione di San Juno e degli Editors (Russell Leetch ed Elliott Williams) la prima sera, e del producer francese MYD e dei Soul Express Soundsystem la seconda. L'accesso a questi eventi sarà a capienza limitata, garantendo un'esperienza esclusiva e ravvicinata nella storica location del festival, trasformata in dancehall.

Nuove esperienze e la storia del festival

Il Noisy Naples Fest non è solo musica: l'edizione 2026 introduce nuove aree esperienziali.

Tra queste spicca la Lounge Martini, un'area premium sulla terrazza panoramica all'interno della Gold Pit. Un'altra novità è la Noisy Wave Experience, un pacchetto aggiuntivo che combina musica, mare e relax, offrendo l'ingresso al Lido Rocce Verdi, colazione, parcheggio e un giro in kayak prima di raggiungere il festival.

La programmazione estesa include inoltre concerti collaterali presso l’Arena Flegrea: i Litfiba il 28 luglio, Capo Plaza il 30 luglio e la data bis di Eduardo De Crescenzo il 19 settembre.

La Mostra d’Oltremare, sede dell'evento, è un polo fieristico e culturale di rilievo inaugurato nel 1940 a Napoli. Con i suoi ampi spazi, ha ospitato nel tempo numerosi eventi nazionali e internazionali.

La scelta del Viale delle 28 Fontane come nuova venue sottolinea l'impegno a offrire un'esperienza ottimale per pubblico e artisti.

Nato nel 2006 come una sfida culturale, il Noisy Naples Fest è diventato in oltre dieci anni un punto di riferimento per la musica live in Campania e nel Sud Italia. Prodotto da Make It Happen, con Virgin Radio come official radio partner e Rolling Stone come media partner, il festival si prefigge l'obiettivo di arricchire l'offerta culturale partenopea e promuovere l'integrazione tra eventi musicali e il tessuto urbano. Con la sua formula rinnovata e la maggiore capienza, il Noisy si conferma un appuntamento centrale della stagione estiva, capace di attrarre un vasto pubblico e generare un significativo indotto turistico e culturale per la città.