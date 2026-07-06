Le Scuderie Aldobrandini, sede del Museo Tuscolano di Frascati, sono il palcoscenico della seconda edizione di “Shaman – Animali Mitologici”. Questa mostra, inaugurata il 4 luglio 2026 e visitabile fino al 30 agosto 2026, si distingue per la sua capacità di creare un audace dialogo tra la preziosa collezione archeologica del museo e le più dinamiche espressioni dell'arte contemporanea e della street art. L'esposizione coinvolge ben trentuno artisti di spicco della scena urban, invitati a esplorare e reinterpretare il tema affascinante degli animali mitologici e dello sciamanesimo antico.

Le opere esposte offrono nuove prospettive su creature simboliche, ibride e ancestrali come sfingi, chimere, serpenti sacri, lupi e figure totemiche, proiettandole in un contesto contemporaneo.

L'inaugurazione e i protagonisti dell'arte urbana

L'evento inaugurale, tenutosi il 4 luglio 2026 alle ore 19:00 con un suggestivo vernissage serale, ha visto la presentazione di un'opera monumentale realizzata da Lucamaleonte (pseudonimo di Luca Vollono). Questo artista, unico italiano invitato al prestigioso Cans Festival di Londra, ha impreziosito uno degli ingressi del museo con la sua creazione, diventando un simbolo di questa fusione tra antico e moderno. La mostra vanta un ricco parterre di artisti, tra cui spiccano nomi come Alessandra Carloni, Alice Pasquini, Arash, Bankeri, Céz Art, DesX, Emans91, Énora, Federico Russo, Gofy, Joram Roukes, Kat & Action, Luogo Comune, Malakkai, Marco Rèa, Merioone, Monkey Bird Crew, Nic Alessandrini, Omino71, Oniro, Pasa, Patta, Pixa, Rame13, Stella Tasca, Stoker, Veks Van Hillik, Vera Bugatti, Vërnis e Warios, ognuno con la propria visione unica sul tema proposto.

Il dialogo tra antico e contemporaneo: una visione dinamica

Secondo Alfredo Moraci, direttore del museo, l'obiettivo primario della mostra è stabilire «una connessione viva tra il patrimonio archeologico e pratiche artistiche contemporanee». Questa iniziativa mira a trasformare gli spazi museali in veri e propri luoghi dinamici di contaminazione culturale, dove l'antico e il moderno, il rito e la contemporaneità, la memoria e la visione si incontrano e si fondono. Il tema dello sciamanesimo viene esplorato come una profonda possibilità di relazione tra l'individuo e la collettività, tra la realtà e la visione, la materia e il simbolo, il passato e il presente. In questa prospettiva, l'artista e lo sciamano sono figure che sfidano le convenzioni, aprendo varchi nel reale e rendendo gli animali mitologici archetipi vivi, capaci di risuonare con nuove visioni e interpretazioni.

Le Scuderie Aldobrandini: un contesto storico e culturale

Il Museo Tuscolano, custode di un'importante raccolta archeologica legata alla storia di Tuscolo e delle Ville Tuscolane, trova la sua prestigiosa sede nelle Scuderie Aldobrandini. Questo edificio storico, situato in Piazza Marconi 6 a Frascati, ha beneficiato di un accurato restauro curato dall'architetto Massimiliano Fuksas, che ne ha valorizzato la struttura e la funzionalità. Le Scuderie rappresentano un punto di riferimento culturale essenziale per la città, offrendo un connubio perfetto tra la ricchezza della storia locale e la vitalità delle iniziative artistiche contemporanee, come dimostra “Shaman – Animali Mitologici”.

Per i visitatori interessati, si raccomanda di consultare i canali ufficiali del Museo Tuscolano o del Comune di Frascati per verificare gli orari di apertura aggiornati e le eventuali modalità di prenotazione, specialmente in concomitanza con eventi serali o giornate di particolare affluenza. La mostra offre un'opportunità unica per immergersi in un'esperienza culturale che trascende i confini temporali e stilistici.