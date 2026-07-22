A Fucecchio, in provincia di Firenze, si è tenuta una cerimonia commemorativa per il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Indro Montanelli, una delle figure più autorevoli e conosciute del giornalismo italiano del Novecento. La presidente della Fondazione Montanelli Bassi Ets, Letizia Moizzi (nipote di Montanelli), e la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, hanno deposto dei fiori accanto all’urna che custodisce le ceneri del giornalista nel cimitero comunale, rinnovando il ricordo del suo concittadino più illustre.

La commemorazione al cimitero si è svolta il 22 luglio, data che ha segnato la scomparsa di Montanelli nel 2001.

Per celebrare questa importante ricorrenza, la Fondazione Montanelli Bassi, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, ha organizzato due momenti dedicati alla memoria del grande giornalista. Oltre alla deposizione dei fiori, il 23 luglio è in programma una serata di approfondimento al Caffè del Poggio, incentrata su momenti inediti della vita di Montanelli. All’evento parteciperanno Nanni Delbecchi, autore del volume “I misteri di via dell’anima”, e Damiano Trillò, autore del libro “Montanelli e la banda gialla”.

L'eredità di Indro Montanelli nel giornalismo

Indro Montanelli, scomparso all’età di 92 anni, è stato una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano. Storica firma del Corriere della Sera, fondatore e direttore de Il Giornale e successivamente de La Voce, Montanelli ha vissuto e raccontato in prima persona alcuni dei principali eventi storici del Novecento.

Il suo stile limpido, diretto e inconfondibile, così come la convinzione che “il solo padrone di un giornalista dovesse essere il lettore”, sono diventati un punto di riferimento per generazioni di professionisti dell’informazione.

La sua vasta produzione editoriale, a partire dalla celebre collana dedicata alla Storia d’Italia, continua ancora oggi a essere letta e apprezzata per la capacità di rendere accessibili vicende complesse senza rinunciare al rigore. La vita di Montanelli fu segnata anche da prove durissime: l’esilio in Svizzera durante il fascismo, gli scontri con gli editori e il grave attentato delle Brigate Rosse nel 1977, dal quale sopravvisse senza mai abbandonare il proprio spirito critico e anticonformista.

Il ruolo della Fondazione Montanelli Bassi

Il patrimonio culturale e documentale custodito dalla Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio continua a tramandarne il pensiero e l’eredità civile. La Fondazione, nata per conservare e valorizzare l’intelletto del giornalista, promuove attività culturali e di approfondimento dedicate alla storia e al giornalismo. In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa di Montanelli, la Fondazione rinnova il suo impegno nel tramandarne il pensiero e l’eredità civile, offrendo occasioni di riflessione sull’attualità del suo insegnamento e sul valore di un giornalismo libero, rigoroso e indipendente.