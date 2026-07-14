Il numero 3686 di Topolino, in edicola da domani, celebra le lingue locali italiane con un'edizione speciale. Nelle regioni di Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise, la celebre pubblicazione propone la storia "Zio Paperone e la giornata piena" adattata in friulano, potentino, perugino e campobassano. L'iniziativa, con testi di Augusto Macchetto e disegni di Giampaolo Soldati, mira a valorizzare e diffondere i dialetti locali tramite uno dei fumetti più amati d'Italia.

Il progetto linguistico e il team di esperti

Per questa speciale edizione, Panini Comics, editore di Topolino, si è avvalsa della consulenza di Riccardo Regis.

Professore ordinario di Linguistica italiana all'Università di Torino ed esperto di dialettologia, Regis ha coordinato un team di linguisti: Federico Vicario (friulano), Potito Paccione (potentino), Giulio Vaccaro (perugino) e Antonietta Marra (campobassano). Il progetto ha curato la traduzione della storia in ciascuna delle quattro lingue locali, rispettando le specificità linguistiche e culturali delle aree coinvolte.

Distribuzione esclusiva e copertina d'autore

Le copie con la storia tradotta saranno disponibili esclusivamente nelle edicole delle regioni di competenza linguistica. Nel resto d'Italia, il fumetto sarà distribuito nella versione italiana. L'unicità dell'iniziativa è sottolineata dalla copertina speciale del numero 3686, realizzata da Andrea Freccero, che raffigura Qui, Quo e Qua, icone dell'universo Disney.

Questa iniziativa conferma l'attenzione di Topolino, punto di riferimento per un vasto pubblico, alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali attraverso il fumetto, proponendo storie originali e progetti speciali.