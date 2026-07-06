Il Circuito Ente regionale teatrale (Ert) ha presentato a Udine la sua stagione 2026/2027, l'offerta culturale per il Friuli Venezia Giulia con 265 serate e 90 titoli. La programmazione spazia tra prosa, musica, danza, circo contemporaneo, nuovi linguaggi e progetti speciali. 61 di prosa, 17 di musica, 6 di danza e 6 di circo contemporaneo; 33 produzioni FVG.

Un cartellone tra classici e grandi interpreti

La stagione, illustrata dal presidente dell’Ert Fabrizio Pitton e dal direttore Alberto Bevilacqua, propone un mix di tradizione e contemporaneità.

Il cartellone include opere di classici immortali come Eduardo, Molière, Shakespeare, Eschilo e Pirandello, affiancate da commedie con interpreti noti. Tra gli artisti di spicco: Salvo Ficarra, Emilio Solfrizzi, Enzo Iacchetti. Spazio a nuova drammaturgia, teatro civile, proposte immersive "In Scena!", circo contemporaneo internazionale, danza Ert e musica (concerti e collaborazioni regionali).

"La forza dei legami": 50 anni dal terremoto del Friuli

La stagione 2026/2027 include il progetto speciale "La forza dei legami: 1976/2026", per i 50 anni dal terremoto del Friuli. Un documentario di Paolo Patui (musiche U.T. Gandhi) sarà presentato a settembre e proiettato, con appuntamenti sul sisma all'apertura delle stagioni.

Tra questi: "Orcolat ’76" (Simone Cristicchi), "I Turcs tal Friùl" (Pasolini), il concerto "Rinascita" della Fvg Orchestra.

Nuove sinergie e presenze sul territorio

Tra le novità della stagione, si registra il ritorno nel circuito di Camino al Tagliamento. Inoltre, una nuova stagione condivisa tra Povoletto e Reana del Rojale, con due Comuni, due luoghi e un'unica progettualità culturale. L'Ert conferma il suo ruolo nella promozione culturale in Friuli Venezia Giulia.